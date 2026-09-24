Durante el día grande, la ermita de la Virgen de Los Reyes, en La Dehesa, y su entorno se convierten en el centro de la actividad religiosa y social de la isla

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Hierro vive este jueves una de sus jornadas más señaladas del año con la celebración del día grande en honor a su patrona, la Virgen de Los Reyes. La isla se vuelca en una jornada cargada de emoción, tradición y sentimiento, en la que cientos de fieles se acercan hasta la ermita de la Virgen, en La Dehesa, para rendir homenaje a la patrona herreña.

La celebración está precedida por varias jornadas en las que peregrinos procedentes de distintos puntos de la isla han ido llegando de forma progresiva hasta el santuario. Un goteo incesante de personas que recorren los caminos de El Hierro para cumplir con una tradición profundamente arraigada entre los herreños y que cada año congrega a numerosos devotos.

Día grande en El Hierro por la festividad de la Virgen de los Reyes. Imagen RTVC

Durante el día grande, la ermita de la Virgen de Los Reyes y su entorno se convierten en el centro de la actividad religiosa y social de la isla. Los fieles participan en los actos de homenaje y acompañan a la patrona en un ambiente marcado por la devoción y el encuentro entre familias y vecinos.

La Virgen de Los Reyes, patrona de la isla, es una de las figuras religiosas más vinculadas a la historia y a la cultura herreñas. Su ermita, situada en el paraje de La Dehesa, recibe durante estos días a peregrinos que afrontan el recorrido como muestra de fe y agradecimiento.