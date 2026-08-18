Este martes los servicios de emergencias han recibido 500 llamadas a distintos servicios por los terremotos

Granada eleva la fase de emergencia por los terremotos para activar más medios. Efe

El Ayuntamiento de Granada ha pasado de fase de preemergencia a fase emergencia situación operativa 1 por la actividad sísmica registrada este martes. Un cambio que permite activar más medios y mejorar la información que se traslada a la población en una jornada con 500 llamadas a distintos servicios.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha informado a los medios de la decisión de firmar este martes el decreto por el que eleva el nivel de emergencia de la ciudad. Lo ha explicado tras participar en el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía que ha presidido el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, para analizar la situación de Granada y su área metropolitana y el impacto de los terremotos.

Carazo ha explicado que el encuentro permite volcar información. Y coordinar actuaciones con representantes del resto de localidades afectadas, la Junta, la Diputación y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tras el primer terremoto, con epicentro en Gójar y de magnitud 4,9, la Policía Local de Granada ha recibido 229 llamadas. Los Bomberos de esta capital 168 y el 092 ha derivado a la capital la gestión de otras 70.

Carazo ha indicado que desde el Ayuntamiento se están atendiendo las llamadas con desplazamientos de bomberos, policías, personal de Protección Civil, técnicos municipales y personal de Mantenimiento y de Urbanismo.

Nueve incidencias graves

De momento, se han trasladado nueve incidencias graves que han provocado el cierre de siete calles de la capital por la caída de cascotes. Daños en la chimenea del recinto ferial de Armilla, el derrumbe de una fachada del pabellón deportivo Mulhacén o la caída de un ascensor.

«Tenemos todos los servicios activos para la evaluación, dando prioridad a estos espacios con daños mayores, si bien no son estructurales», ha resumido Carazo. Ha explicado que la diferencia entra la nueva fase de emergencia y la anterior «no es grande». Pero permite volcar más recursos e información en las calles para estar cerca del ciudadano.

Para reforzar esa atención a los vecinos, ha abierto este martes la Oficina de Atención Ciudadana en el centro cívico del Zaidín. Un servicio en colaboración con el Colegio de Abogados que ha registrado una altísima demanda desde su apertura.

El Ayuntamiento ha incrementado el número de profesionales desplegados, y a los técnicos municipales se suma la colaboración voluntaria de aparejadores y arquitectos de sus respectivos colegios profesionales. Están ayudando en la revisión de edificios tanto en la capital como en el área metropolitana. Existe, además, una aplicación coordinada con el Colegio de Arquitectos que permite hacer un seguimiento en tiempo real del estado de cada edificio revisado desde el día 15.

Carazo ha anunciado también un refuerzo de Policía Local para trasladar información, tranquilidad y medidas de autoprotección a los ciudadanos.

«Sé que son momentos difíciles y entiendo la angustia, especialmente de los mayores y de los más pequeños. Pero es necesario mantener la calma. Nuestras viviendas y edificios, si no han sufrido daños estructurales, son lugares seguros», ha reiterado la alcaldesa. Por su parte, Sanz ha incidido en que por redes sociales circula información engañosa que muestra imágenes de otras ciudades. Y ha pedido atender solo a fuentes oficiales.