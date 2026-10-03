Un terremoto de 3,1 grados de magnitud y epicentro en Cúllar Vega, Granada, se ha sentido la tarde de este sábado en Granada capital y algunos municipios del área metropolitana

Imagen de archivo de un sismógrafo. EFE/ Made Nagi

Según el Instituto Geográfico Nacional, se ha producido en Granada un terremoto a cinco kilómetros de profundidad de 3,1 grados de magnitud. Se ha registrado a las 19:05 horas de este sábado (hora peninsular).

El centro coordinador de emergencias 112 ha recibido de momento un par de llamadas de Granada capital y Vegas del Genil alertando del temblor, sin que consten daños personales ni materiales.

Este movimiento se suma a la serie sísmica activa desde el pasado 15 de agosto, que en los primeros días causó daños y desalojos en la capital y otros municipios del área metropolitana y que desde las últimas semanas ha ido decreciendo, con terremotos ya de menor intensidad y cada vez más espaciados en el tiempo.