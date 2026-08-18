Un nuevo terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada, a las 10:37 de la mañana, y varias réplicas dejan tres personas heridas de carácter leve

Tres personas han resultado heridas de carácter leve por la serie de terremotos que se repiten este martes en Granada según ha informado el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, quien ha detallado que uno de ellos es una menor que ha sido trasladada hasta un centro hospitalario

Daños en una vivienda situada en la calle Torre de Comares de Granada tras el terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar. EFE

En declaraciones a los medios en Almonte (Huelva), el vicepresidente primero de la Junta y titular de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha avanzado que la administración autonómica sigue recabando información para poder ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

Sanz se ha referido a las «múltiples llamadas» que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) está recibiendo esta mañana desde diferentes provincias orientales de la comunidad, sobre todo desde Granada, la capital y su área metropolitana.

También ha anunciado que va a convocar «de manera inminente» al comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico, una vez que hayan evaluado la situación, para seguir tomando medidas de precaución, autoprotección y prevención.

«Los seísmos no son predecibles pero sí podemos advertir a la población cómo tiene que comportarse. Ese el esfuerzo principal que vamos a hacer durante estas próximas horas», ha explicado el vicepresidente andaluz, quien mantiene la coordinación con alcaldes para poner «a disposición todos los medios».

Sanz ha recordado que también están activados los voluntarios del Colegio de Arquitectos y todos los técnicos de emergencia que trabajan para intentar aminorar en las medida de lo posible de los diferentes seísmos, muchos de ellos por encima de la magnitud 4.