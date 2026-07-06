Los servicios de emergencia intentaron reanimar sin éxito a la mujer tras ser rescatada del agua en una playa de Puerto del Rosario

Fallece una mujer tras ser rescatada del mar en Puerto del Rosario / Archivo RTVC

Una mujer ha fallecido este lunes tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa Nido de las Águilas, en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha ocurrido sobre las 16:45 horas, hora a la que el 112 recibió una llamada en la que se alertaba de que una persona flotaba boca abajo en el agua.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas y Bomberos han comprobado que la mujer, que había sido sacada del mar por otro bañista, se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que han iniciado maniobras de reanimación.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de la zona ha continuado practicando maniobras de reanimación básicas y avanzadas, aunque sin éxito, y ha confirmado el fallecimiento de la afectada.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de soporte vital básico del SUC, además de un médico y un enfermero del Centro de Salud de Puerto del Rosario.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional han colaborado con los servicios de emergencia y han instruido las diligencias correspondientes.