Las principales zonas de baño del municipio herreño tendrán este servicio habilitado hasta finales de septiembre

El Ayuntamiento de Valverde informó este lunes de la puesta en marcha desde el pasado 1 de julio del servicio de socorrismo y salvamento en las principales zonas de baño del municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad de vecinos y visitantes durante la temporada estival.

Valverde ya ha puesto en marcha su servicio de socorrismo. Archivo RTVC

Según informó el consistorio, en la playa de Timijiraque, el servicio estará operativo todos los días, en horario de 12:00 a 19:00 horas, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, mientras que en La Caleta, El Tamaduste, el Puerto de La Estaca y El Charco Manso, el servicio funcionará en horario de 12:00 a 19:00 horas, desde el 1 de julio al 31 de agosto, y en el mes de septiembre, de jueves a domingo, de 12:00 a 19:00 horas.

Por otro lado, el Pozo de Las Calcosas continuará cerrado por obras.

Reforzar la seguridad para el verano

El dispositivo pretende ofrecer unas zonas de baño más seguras, garantizando una atención rápida ante cualquier incidencia y fomentando el disfrute responsable de la costa del municipio, señalan desde el Ayuntamiento.

El alcalde de Valverde, Carlos Brito, señaló que la puesta en marcha de este servicio refuerza la seguridad en las zonas de baño y “nos permite ofrecer un mejor servicio tanto a los vecinos como a quienes visitan el municipio durante el verano”.