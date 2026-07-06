Brenda e Ingrid Roger afrontarán su novena temporada en un Zonzamas que ya tiene cerrada su plantilla para el nuevo curso

El Zonzamas renueva a Brenda e Ingrid Roger y cierra su plantilla de la temporada 26/27 / Instagram cbzonzamas

El Zonzamas Plus Car Lanzarote ha cerrado la renovación de las hermanas Brenda e Ingrid Roger y ha completado su plantilla para la temporada 2026/2028 con nueve renovaciones, ocho incorporaciones y un cuerpo técnico renovado para afrontar una nueva campaña en la Liga Guerreras Iberdrola.

La renovación de Brenda e Ingrid Roger «pone el broche final» a la configuración del equipo que dirigirá Sergio Hernández, cerrando un proyecto que combina «continuidad, juventud, experiencia y talento» para afrontar una nueva campaña en la máxima categoría del balonmano femenino español, resaltan desde el club en un comunicado.

Las hermanas Roger afrontarán su novena temporada defendiendo la camiseta batatera, por lo que Brenda podrá continuar ampliando su condición de máxima goleadora de la historia del club en categorías nacionales, mientras que Ingrid seguirá siendo uno de los grandes referentes defensivos y ejercerá un año más como capitana del equipo.

La plantilla toma forma

La base del equipo volverá a sustentarse sobre un importante bloque de continuidad, con las renovaciones de Alicia Robles, Claudia Kaulback, la cubana Gleinys Reyes, Yasmin Fernándes, Luna Vončina y Tatty Masseu, además de las propias Brenda e Ingrid Roger, manteniendo así buena parte del grupo que logró una histórica permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola tras una brillante fase por la permanencia.

A ese núcleo se incorporan ocho refuerzos que «elevarán el nivel competitivo de la plantilla» con la pivote María Monllor, las centrales Cecilia Colmenero y Malena Guerisoli, la extremo francesa Zaliata Mlamali, las primeras líneas Marília Correia, Thalyta Cardoso y Queralt Fornt, además de la guardameta internacional uruguaya Paola Santos.

En el capítulo de salidas, el club ya ha comunicado las bajas de Marie Louis, la argentina Valentina Menucci, la paraguaya Paula Fernández, Paula García, Daniela Jerónimo, Agustina López y la cubana Nahomi Márquez.

Cuenta atrás para el inicio

«La dirección deportiva ha apostado por confeccionar una plantilla equilibrada, con perfiles complementarios y una clara identidad competitiva, capaz de mantener la intensidad y el carácter que distinguieron al equipo durante el tramo decisivo de la pasada temporada», según indica la entidad batatera.

La plantilla iniciará los entrenamientos el próximo 27 de julio para comenzar la preparación de un curso que tendrá sus primeras pruebas el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, fechas en las que el conjunto batatero disputará sus primeros encuentros de pretemporada.

La competición oficial arrancará el 9 de septiembre con la visita al Elda Prestigio, primer compromiso liguero de una nueva campaña en la Liga Guerreras Iberdrola.

Con la plantilla ya cerrada, el Zonzamas Plus Car Lanzarote centra ahora sus esfuerzos en la preparación de la pretemporada con el objetivo de «llegar en las mejores condiciones al inicio de una nueva edición de la Liga Guerreras Iberdrola», donde el club buscará seguir consolidándose entre la élite del balonmano femenino español.