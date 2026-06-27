El defensa madrileño iniciará su sexta campaña como blanquiazul, tras lograr el ascenso con los insulares a LaLiga Hypermotion

José León renueva con el CD Tenerife por dos temporadas / CD Tenerife

El CD Tenerife y José León Bernal han llegado a un acuerdo para la prolongación de su contrato durante dos temporadas. De esta manera, el defensor madrileño se prepara para afrontar el reto de competir de nuevo con el equipo en LaLiga Hypermotion, una categoría que el club recupera tras lograr los objetivos marcados la pasada campaña.

José León, que aterrizó en junio de 2021 en la Isla, alcanzó los 150 partidos como tinerfeñista el pasado mes de marzo, siendo una pieza importante y demostrando un rendimiento regular y un gran compromiso con el equipo desde su llegada. Con esta renovación, el zaguero cumplirá su sexto año consecutivo en la Isla.

A lo largo de su amplia trayectoria en la entidad tinerfeñista, el defensor ha aportado profesionalidad, veteranía y trabajo diario al servicio del grupo, culminando en su papel el curso pasado en Primera Federación, clave para dar solidez a la línea defensiva y certificar el deseado ascenso.

Ante el próximo inicio de la temporada de retorno a LaLiga Hypermotion, el CD Tenerife se muestra muy satisfecho de poder seguir contando con el trabajo y la profesionalidad de José León. La entidad le desea la mejor de las suertes en la segunda categoría del fútbol español.