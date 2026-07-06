El director deportivo del CD Tenerife confirma el fichaje de Jorge Moreno para las dos próximas temporadas, además de los traspasos tanto de Jony Hernández como de Juan Ybarra

Amplio repaso de Manu Guill a la actualidad deportiva blanquiazul / CD Tenerife

El CD Tenerife ya mira hacia la temporada 2026/27 con un proyecto renovado tras cerrar una campaña que la dirección deportiva calificó como «llena de éxito». Durante la comparecencia de este lunes, el director deportivo blanquiazul hizo balance del curso, confirmó el fichaje del defensa Jorge Moreno y avanzó las líneas maestras de la planificación deportiva para el regreso a LaLiga Hypermotion.

El responsable deportivo destacó que el club inicia una etapa «ilusionante» en una categoría que la entidad «conoce muy bien» y explicó que la plantilla mantendrá una base importante del bloque de la pasada campaña, al considerar que esos futbolistas ya conocen el club, la categoría y se han adaptado plenamente al proyecto.

Al menos cuatro fichajes más

Tras anunciar la incorporación de Jorge Moreno, el director deportivo confirmó que el Tenerife todavía trabaja en al menos cuatro incorporaciones más, aunque no descartó que finalmente sean cinco.

La intención del club pasa por confeccionar una plantilla dinámica, integrada por jugadores «con hambre», que lleguen después de realizar buenas temporadas y que, además de ofrecer rendimiento deportivo, puedan generar una futura plusvalía para la entidad.

Entre las prioridades del mercado se encuentra la incorporación de un cuarto defensa central, con un perfil diferente y una mayor capacidad para iniciar el juego desde atrás, así como reforzar el ataque, una demarcación que consideran clave.

Además, la dirección deportiva también busca un extremo derecho con pierna natural, aunque recordó que la recuperación de Baba Diocou supone ya un importante refuerzo para esa posición.

La cantera sigue siendo estratégica

Otro de los asuntos abordados fue el papel de la cantera, especialmente tras los traspasos de Jony y Juan Ybarra.

Desde el club consideran que la base continúa siendo un elemento estratégico para el crecimiento del proyecto. Asimismo, confirmó que el Tenerife se ha reservado un porcentaje de un futuro traspaso tanto de Jony como de Ybarra.

Situación económica y mercado abierto

En relación con el límite salarial, explicó que las desvinculaciones cerradas antes del 30 de junio permitirán aliviar la masa salarial al no computar para el nuevo ejercicio económico gracias a la predisposición mostrada por los futbolistas implicados.

Aunque todavía no existe una cifra definitiva, el club estima que contará con aproximadamente el 50 % del límite salarial que tuvo la pasada temporada en Segunda División.

Respecto a la plantilla actual, insistió en que la lista de jugadores que comenzarán la pretemporada no será definitiva.

Sobre posibles salidas, reconoció que el objetivo es mantener a los jugadores importantes, aunque dejó claro que si llega alguna oferta irrechazable será estudiada.

Maikel Mesa y el futuro de Aitor Sanz

El director deportivo también aclaró que la rescisión del contrato de Maikel Mesa no ha estado relacionada con su situación extradeportiva.

Según explicó, ambas partes ya habían hablado anteriormente sobre el final de su etapa en el club y el acuerdo se resolvió «de una manera muy elegante», destacando el comportamiento tanto del futbolista como de la entidad.

En cuanto a Aitor Sanz, evitó desvelar la decisión definitiva, aunque aseguró que será el club quien la comunique en los próximos días, siempre de manera consensuada con el jugador.

«Aitor es una leyenda de este club, un referente y quiere lo mejor para el Tenerife», afirmó, añadiendo que, si finalmente continúa, será para tener protagonismo sobre el terreno de juego.

Confianza en el modelo deportivo

El director deportivo también defendió el modelo de captación de futbolistas del club, asegurando que seguirán llegando jugadores poco conocidos para el gran público, pero con experiencia internacional y un papel relevante en sus anteriores equipos.

Por último, reconoció que la llegada del veterano Pedro Rodríguez sería el deseo de todas las partes, incluido el presidente Rayco García, aunque admitió que, a día de hoy, considera esa operación «inviable» debido al nivel competitivo del jugador, que llega procedente de la Serie A.

La plantilla blanquiazul iniciará en los próximos días una pretemporada que seguirá abierta a posibles incorporaciones y movimientos de mercado mientras el club termina de perfilar su proyecto para la temporada 2026/27.