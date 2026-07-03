La Laguna Tenerife asegura la continuidad de dos de sus referentes, claves en los éxitos nacionales e internacionales de las últimas temporadas

Bruno Fitipaldo y Fran Guerra continuarán en La Laguna Tenerife la próxima temporada / La Laguna Tenerife

El base uruguayo Bruno Fitipaldo y el pívot grancanario Fran Guerra han renovado su contrato con La Laguna Tenerife para la próxima temporada, según ha anunciado este viernes el propio club de la Liga Endesa.

Bruno Fitipaldo, un referente aurinegro

Fitipaldo disputará así su séptima temporada en La Laguna, donde se ha erigido como el quinto jugador con más partidos en Liga Endesa con el equipo (216), el sexto en puntos anotados (1.933), tercero en triples (335) y segundo en asistencias (761), solo por detrás de Marcelinho Huertas (1.562).

En competiciones internacionales, el base uruguayo fue parte importante en la consecución de la Liga de Campeones en 2022, competición en la que acumula 90 encuentros oficiales, y en el título de Copa Intercontinental conquistado en 2023, con dos partidos disputados.

Fran Guerra, una pieza fundamental de La Laguna Tenerife

Por su parte, Guerra, tras su llegada a Tenerife en 2019, disputará su octava temporada en la entidad, en la que es el sexto jugador con más encuentros en Liga Endesa (211) y el noveno con más puntos anotados en esa competición (1.396 puntos).

También es el sexto que ha capturado más rebotes totales (689) y el cuarto con más rebotes ofensivos y el sexto en materia defensiva, con 239 y 450, respectivamente.

El pívot grancanario también fue pieza fundamental en los títulos conquistados mencionados anteriormente, a los que se le añade una Copa Intercontinental, conquistada en 2020.

En total, supera el centenar de encuentros en competiciones internacionales con la camiseta aurinegra (97 en la Liga de Campeones y cuatro de Copa Intercontinental).