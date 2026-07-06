Hasta el momento existen 108 perjudicados a quienes los acusados engañaron haciéndoles creer que los pagos realizados eran en concepto de “reserva” de supuestos terrenos en Granadilla de Abona

Dos hombres detenidos por estafar 148.000 euros por la venta ficticia de terrenos en Granadilla de Abona / EuropaPress

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, en el marco de la operación “Banca”, han detenido a dos varones, vecinos del citado municipio, como presuntos autores de un delito continuado de estafa.

Modus operandi

Los acusados, ofertaban la venta ficticia de una serie de terrenos ubicados en el término municipal de Granadilla de Abona por un precio de venta muy por debajo del de mercado. De esta forma, conseguían engañar a los perjudicados convenciéndolos para que realizaran ingresos en concepto de supuesta “reserva”, que posteriormente sería descontado del precio final. Los acusados justificaban la espera, en ocasiones de meses, en determinadas autorizaciones relacionadas con las escrituras pendientes de recibir para finalizar la transacción. Sin embargo, los supuestos terrenos o no existían, o sus legales propietarios no tenían relación ni conocimiento de la compraventa.

Gracias a la investigación realizada por los agentes de la Guardia Civil, se han identificado hasta el momento un total de 108 personas perjudicadas por esa estafa, quienes ya han presentado la correspondiente denuncia, siendo el perjuicio económico causado de un total de 148.000 euros.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido presentados ante la autoridad judicial competente.

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