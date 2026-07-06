Dos hombres detenidos por estafar 148.000 euros por la venta ficticia de terrenos en Granadilla de Abona

Hasta el momento existen 108 perjudicados a quienes los acusados engañaron haciéndoles creer que los pagos realizados eran en concepto de “reserva” de supuestos terrenos en Granadilla de Abona
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, en el marco de la operación “Banca”, han detenido a dos varones, vecinos del citado municipio, como presuntos autores de un delito continuado de estafa.
Modus operandi
Los acusados, ofertaban la venta ficticia de una serie de terrenos ubicados en el término municipal de Granadilla de Abona por un precio de venta muy por debajo del de mercado. De esta forma, conseguían engañar a los perjudicados convenciéndolos para que realizaran ingresos en concepto de supuesta “reserva”, que posteriormente sería descontado del precio final. Los acusados justificaban la espera, en ocasiones de meses, en determinadas autorizaciones relacionadas con las escrituras pendientes de recibir para finalizar la transacción. Sin embargo, los supuestos terrenos o no existían, o sus legales propietarios no tenían relación ni conocimiento de la compraventa.
Gracias a la investigación realizada por los agentes de la Guardia Civil, se han identificado hasta el momento un total de 108 personas perjudicadas por esa estafa, quienes ya han presentado la correspondiente denuncia, siendo el perjuicio económico causado de un total de 148.000 euros.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido presentados ante la autoridad judicial competente.
Recomendaciones de la Guardia Civil para prevenir caer en estos fraudes
- Sospecha de chollos: Desconfía si el precio del terreno está muy por debajo del valor de mercado.
- Exige documentación registral: Solicita al vendedor una Nota Simple actualizada en el Registro de la Propiedad para confirmar quién es el verdadero titular y si el terreno tiene cargas o embargos.
- Visita el terreno: Acude a la parcela física, comprueba sus límites y verifica en el Ayuntamiento correspondiente si es urbanizable o si tiene restricciones legales (como terrenos rústicos o protegidos).
- Comprueba la identidad: Asegúrate de que quien te vende el terreno es el propietario real pidiendo su documentación oficial. Si actúan en nombre de una empresa, exige el acta constitutiva y los poderes notariales.
- No adelantes dinero: Nunca entregues efectivo sin recibo ni realices transferencias bancarias a particulares sin un contrato previo y formalizado.