El base islandés estará al frente de la sala de máquinas del equipo amarillo en la próxima temporada 2026/27

Jón Axel Gudmunsson, primer fichaje del Dreamland Gran Canaria / Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria comienza su confección de plantilla para la temporada en Primera FEB y ha confirmado este lunes la incorporación del base islandés Jón Axel Gudmunsson, que dirigirá la nave amarilla para la próxima temporada 2026/2027.

El director de juego islandés (Grindavík, Islandia, 1996) cuenta con experiencia en el baloncesto español después de haber militado en equipos como HLA Alicante y San Pablo Burgos, además de ser un asiduo a las convocatorias de la selección nacional de Islandia, con la que disputó el EuroBasket de 2025.

Sus primeros éxitos

Gudmundsson dio sus primeros pasos en el mundo de la canasta de la mano del equipo de su ciudad natal, el UMF Grindavík, pasando de las categorías inferiores a formar parte del primer equipo en el año 2011.

A partir de ahí, el base lograría dos títulos de liga, en 2012 y 2013, y un título de la Copa de Islandia, en el 2014, llegando a promediar 16,8 puntos, 8 rebotes y 5,2 asistencias por encuentro en su última temporada con el UMF Grindavík.

Tras cuatro años a un nivel sobresaliente en Islandia, y recién cumplidos los 18, el nuevo base claretiano cruzó el charco para marcharse hasta Estados Unidos y enrolarse en las filas de la Universidad de Davidson, donde completó cuatro temporadas, siendo la mejor la 2018/19, campaña en la que llegó a unos guarismos de 16,9 puntos, 7,3 rebotes y 4,8 asistencias por partido.

En esa misma temporada, el islandés fue nombrado ‘Jugador del año de la Atlantic 10 Conference’ y fue seleccionado para el mejor quinteto de la conferencia.

Su experiencia europea

Jón Axel Gudmundsson terminó su etapa en Estados Unidos dejando un gran nivel en la liga universitaria para, posteriormente, regresar a Europa de la mano del Skyliners Frankfurt, escenario en el que el base cuajó un curso a gran nivel, con unos números de 12,2 puntos, 3,1 rebotes y 3,5 asistencias por partido.

Tras esa experiencia en tierras germanas, Gudmundsson militó en las filas del Fortitudo Bologna y del Crailsheim Merlins para regresar al UMF Grindavík de su país natal en la campaña 2022/23.

Después de una temporada en el Pesaro de la liga italiana, el base islandés comenzaría su primera etapa en España de la mano del HLA Alicante de la Primera FEB, para luego firmar por el San Pablo Burgos, con el que firmó un destacado ascenso a Liga Endesa con su nuevo entrenador, el brasileño Bruno Savignani.

En esta reciente temporada en la élite del baloncesto español, el base tuvo unos promedios de 4,7 puntos, 2 rebotes y 3,1 asistencias, contribuyendo a que el equipo burgalés mantuviera la categoría en Liga Endesa.

La primera incorporación del ‘Granca’

Jón Axel Gudmundsson es el primer fichaje de la temporada del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2026/2027, más allá de las incorporaciones del brasileño Bruno Savignani para el banquillo y Francesc Solana en la dirección deportiva.

En la escuadra claretiana continuarán Carlos Alocén y Miquel Salvó, confirmados por Solana en sala de prensa, mientras que han abandonado la entidad Mike Tobey, Chimezie Metu, Isaiah Wong, Kassius Robertson, Eric Vila, Brandon Jefferson, Andrew Albicy y Brandon Jefferson.