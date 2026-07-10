El ganador de la prueba se alzará con el trofeo de la Copa Cabildo de Gran Canaria. La prueba se puede ver en directo a través de RTVC

La Copa Belén María de vela latina canaria es la última pega de la competición de la Copa Cabildo de Gran Canaria. Se disputa este sábado en Las Palmas de Gran Canaria.

El ganador de la prueba de este sábado se llevará la Copa Cabildo de Gran Canaria / Vela Latina Canaria

Este concurso es una de las pruebas clásicas de este deporte tradicional. La competición está en estos momentos muy igualada. El tiempo va a acompañar para disputar esta prueba en la que no va a haber mucha ola.

Favoritos de la competición

Una competición muy igualada se decide este sábado en Las Palmas de Gran Canaria / Vela latina canaria

Hospital La Paloma Pueblo Guanche parte como líder de la clasificación, pero Villa de Teror Munchitos y Portuarios Puertos de Las Palmas mantienen opciones al título en esta regata.

El orden de salida será determinante en el desarrollo de la prueba. Abrirá la competición el Minerva Idamar Atlantic, seguido por el Porteño Sisocan Cervezas Pío Pío. En tercer lugar tomará la salida el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, mientras que el DISA Roque Nublo ULPGC partirá en cuarta posición. A continuación navegarán el Viajes Insular Arenales Canaluz y el Villa de Agüimes Ybarra, sexto en el orden de salida. El Spar Guerra del Río será el séptimo en iniciar el recorrido, seguido por el Chacalote Comercial SanRob. Cerrarán la regata el Portuarios Puertos de Las Palmas, el Villa de Teror Munchitos y, como último en salir, el líder de la competición, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche.

Dónde ver en directo la Copa Belén María de vela latina

La competición se puede ver en directo desde la avenida marítima de la ciudad, pero si no puede desplazarse hasta allí, también podrá seguirlo en directo desde cualquier punto a través de diferentes plataformas de RTVC, a partir de las 16:45 de la tarde.

RTVC realiza un despliegue especial con más de quince cámaras, que desde aire, por mar y tierra ofrecerá toda la emoción de esta competición.