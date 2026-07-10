El número de españoles desaparecidos se mantiene en 138 y son 11 los que ha sido localizados bajo los escombros

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes el fallecimiento de un nuevo ciudadano español en el doble terremoto de Venezuela, con lo que el balance de víctimas mortales se eleva a 41.

Albares ha actualizado los datos de afectados por la catástrofe. Unos terremotos que tuvieron lugar el pasado 24 de junio en el país caribeño. Lo ha hecho en un audio comunicado remitido a los medios de comunicación. Señala que se mantiene en 138 el número de desaparecidos y en 11 los españoles localizados bajo los escombros.

En el mismo, el ministro traslada sus condolencias a los familiares y amigos del nuevo fallecido, y destaca que la ayuda española de emergencia y el hospital de campaña de la AECID están plenamente operativos en el país caribeño.

Asimismo destaca que tanto la Embajada como el Consulado de España están operativos, igual que la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, para atender a los españoles en Venezuela.