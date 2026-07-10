El archipiélago también es la comunidad donde más han subido los beneficiarios con prestación de dependencia

Canarias lidera el limbo de la dependencia, según el Observatorio Estatal.

Canarias cerró el primer semestre de 2026 como la comunidad «con mayor limbo de la dependencia», esto es, de personas pendientes de recibir una prestación (19 %), y también como la región donde más han subido los beneficiarios con prestación, un 27 %, al reducirse en 116 días el tiempo de tramitación.

Así se refleja en el balance semestral del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a partir de datos oficiales y que se ha dado a conocer este viernes.

Datos nacionales

Según este análisis, en España, las personas con derecho a prestación por dependencia han aumentado en el citado período un 3,9 %, incremento que en Canarias ha sido del 11 %, el segundo más alto del país tras el de Cantabria (12,5 %).

Pese a ser la región que más ha reducido los tiempos de tramitación, Canarias registra aún 15.802 personas en la lista de espera de la dependencia, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad con mayor porcentaje de personas esperando por la prestación o servicio al que tienen derecho, el 18,3 %.

En estos seis meses de 2026, la lista de espera disminuyó únicamente un 1,1 % en toda España.

El Observatorio considera «preocupante» la evolución de tres comunidades: Cantabria (+106,3 %), Madrid (+41,3 %) y Castilla–La Mancha (+25 %) y destaca que «en el otro extremo de porcentaje de reducción» se encuentran Ceuta y Melilla (-42,1 %), Canarias (-28,2 %) y Navarra (-22,1 %).

Así, en términos absolutos, Canarias, con – 6.221, es la comunidad que lidera la disminución del número de personas en lista de espera.