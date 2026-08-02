Por aeropuertos el de Gran Canaria, lidera la conectividad regional con 1.115 vuelos en total seguido del de Tenerife Norte

Jornada de idas y venidas en puertos y aeropuertos canarios. Siguen siendo muchos los que eligen el mes de Agosto para disfrutar de sus vacaciones y este domingo es la jornada con mayor número de vuelos de todo el fin de semana.

Informa. RTVC.

El pasado viernes 31 de julio y este domingo 2 de agosto de 2026, los aeropuertos canarios tienen programadas 3.890 operaciones, lo que supone un incremento de 128 vuelos (más de un 3% de aumento) en comparación con las 3.762 operaciones del año previo.

Jornada de mayor ajetreo

En concreto, cabe destacar que para este domingo 2 de agosto están planificados 1.303 vuelos (977 nacionales y 326 internacionales), consagrándose como la jornada de mayor ajetreo y volumen de pasajeros de todo el fin de semana.

Por aeropuertos el de Gran Canaria, lidera la conectividad regional con 1.115 vuelos en total (774 nacionales y 341 internacionales), seguido del de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, que suma 746 operaciones (742 de ámbito nacional).

Vacaciones de verano

El movimiento entre islas también se vive con especial intensidad en las terminales marítimas. Muchos han optado por el barco como medio de transporte para moverse y comenzar las tan deseadas vacaciones de verano.

Fred. Olsen Express prevé mover a lo largo de este fin de semana a casi 50.000 pasajeros y alrededor de 13.000 vehículos.