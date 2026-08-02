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El Papa pide soluciones de paz y justicia ante la «alarmante situación» en Ceuta

RTVC / Europa PRESS
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El Papa ha hecho un llamamiento a seguir rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos

El Papa León XIV ha trasladado este domingo su preocupación por la «alarmante situación» que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta por la crisis migratoria y espera que se puedan encontrar «soluciones de paz, estabilidad y justicia«.

Papa León XIV. Imagen de archivo RTVC.

«Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia», ha apuntado el Pontífice tras el rezo del ángelus dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

Entrada masiva

El Gobierno español ha cifrado hasta el momento en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves que produjo la llegada de más de 60.000 personas a la ciudad.

Aunque el Ejecutivo no ha ofrecido datos definitivos, actualmente se está trabajando para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos «lo antes posible».

Soluciones diplomáticas

El Papa ha hecho un llamamiento a seguir rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos.

«Recordemos a todas las víctimas de las hostilidades, sobre todo a los más débiles e indefensos: niños, ancianos, enfermos… Que el Señor dé consuelo a quienes sufren, y bendiga la obra de quienes llevan ayuda y consuelo», ha señalado.

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