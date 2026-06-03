Competencia recomienda una reducción de las tasas aeroportuarias para el periodo 2027-2031 en un informe a petición del Ministerio de Transportes y frente a la subida planteada por Aena

Aeropuerto de Gran Canaria. Imagen Turismo de Gran Canaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado una reducción anual del 0,59 % en las tarifas aeroportuarias durante el periodo 2027-2031, una propuesta que contrasta con el incremento medio anual del 3,82 % planteado por Aena en el marco del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).

El informe, elaborado a petición del Ministerio de Transportes, avala la viabilidad económica del sistema aeroportuario español, pero introduce importantes ajustes respecto a la propuesta inicial del gestor aeroportuario. Entre ellos, la CNMC plantea elevar las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo del 1,3 % al 2,2 % anual, reducir los gastos de explotación previstos en 741,5 millones de euros y rebajar el coste de capital regulado (WACC) del 9 % al 7,4 %.

Incremento de pasajeros

Según el organismo regulador, estas modificaciones permitirían adaptar los ingresos por pasajero a la evolución prevista de la demanda y los costes, manteniendo al mismo tiempo la competitividad de los aeropuertos españoles y garantizando su sostenibilidad económica durante todo el quinquenio.

La CNMC estima que, con una previsión de crecimiento más ajustada a las tendencias actuales y a las proyecciones de organismos internacionales, el número de pasajeros alcanzará los 366,7 millones en 2031, frente a los 346,7 millones contemplados en el plan presentado por Aena.

Asimismo, el regulador considera que el crecimiento de costes previsto por el gestor aeroportuario es excesivo en relación con el aumento esperado del tráfico, ya que podría incorporar ineficiencias operativas no justificadas. Por ello, propone un recorte de más de 740 millones de euros en gastos de explotación.

En cuanto a la rentabilidad regulada, la CNMC defiende una reducción del coste de capital al 7,4 %, alineándolo con los criterios de la regulación europea y con los parámetros aplicados en otros sectores regulados.

DORA III

El organismo recomienda revisar algunos indicadores del DORA III para reforzar los incentivos a la eficiencia y mejorar los mecanismos de evaluación de la calidad de los servicios aeroportuarios básicos.

El informe constituye uno de los pasos previos a la aprobación definitiva del DORA III, que deberá ratificarse por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre de 2026. La CNMC insta a que las recomendaciones incluidas en su análisis sean incorporadas íntegramente en la propuesta final que se eleve al Ejecutivo.

La propuesta original de Aena contempla una subida media de 43 céntimos por pasajero en las tarifas aeroportuarias y un programa inversor cercano a los 13.000 millones de euros para el periodo 2027-2031. Este planteamiento ha generado críticas entre las aerolíneas. La compañía irlandesa Ryanair llegó a anunciar la supresión de 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales españoles durante la temporada de verano, alegando el impacto de unas tasas que considera demasiado elevadas.

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa al 85 % del tráfico aéreo en España a través de 72 compañías, ha celebrado el posicionamiento de la CNMC. La patronal considera que el informe respalda las demandas del sector y demuestra que una reducción de tarifas aún puede compatibilizarse con las inversiones previstas en la red aeroportuaria.

No obstante, ALA sostiene que todavía existe margen para aplicar una rebaja más profunda de las tasas y ha pedido al Ministerio de Transportes que tenga en cuenta el criterio del regulador al diseñar la versión definitiva del DORA III. Según la asociación, una política tarifaria más moderada contribuiría a reforzar la conectividad aérea y la competitividad del transporte aéreo en España.