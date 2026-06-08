El portavoz del Ejecutivo canario ha dicho en rueda de prensa que el objetivo de la reunión con Transportes es abordar todas las competencias de la gestión aeroportuaria

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha manifestado que Canarias continúa esperando una reunión con el Ministerio de Transportes para abordar la gestión aeroportuaria de las islas en su totalidad y no solo aquellos que están considerados que no son de interés general.

En este sentido, Cabello ha afirmado que el Gobierno de Canarias sigue esperando también la documentación sobre el modelo que se va a aplicar en el País Vasco sobre la capacidad de decisión del Gobierno vasco en materia aeroportuaria.

Reunión del Consejo de Gobierno, lunes 8 de junio 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario ve con buenos ojos un órgano de participación reforzada en las decisiones sobre la gestión de los aeropuertos, pero a la espera del alcance de este órgano, qué nivel de vinculación tendría Canarias en la toma de decisiones en los temas que afecten a los aeropuertos en las islas.

Reunión «cuanto antes mejor»

Cabello ha hecho especial hincapié en que la Comunidad Autónoma está en disposición de reunirse con el Ejecutivo central «en cualquier momento» y «cuando antes mejor». «La prioridad del Gobierno de Canarias está en poder hablar de todas las competencias y no sólo de las competencias de aquellos aeropuertos y puertos que no son de interés general», señaló Cabello.

Al respecto, el portavoz explicó que en el caso del archipiélago, el Estatuto de Autonomía reconoce además en su Artículo 161 el poder tomar decisiones o participar de las decisiones vinculadas a tasas, inversiones y decisiones estratégicas sobre sus aeropuertos.

Visita del papa

Cabello también tuvo palabras para la próxima visita del papa a Canarias y ha resaltado que la visita del Papa León XIV que tendrá lugar el próximo jueves en Gran Canaria y el viernes en Tenerife viene a reconocer el «comportamiento ejemplar» que han tenido los isleños con la inmigración.

El portavoz del Ejecutivo agregó que se trata de una «visita histórica», ya que será la primera vez que un Pontífice pise el archipiélago.

«Y además no es una visita protocolaria. Como todos hemos conocido, viene a poner el foco en la realidad migratoria a la que lleva haciendo frente esta Comunidad Autónoma a lo largo de los últimos 30 años», observó.

Cabello hizo especial hincapié en que al Ejecutivo regional esta visita le «llena de ilusión» porque el Papa «viene a reconocer el comportamiento ejemplar del pueblo canario a lo largo de estos años».

Por otro lado, el portavoz recordó las autoridades han establecido diferentes dispositivos de seguridad y de movilidad, por lo que ha pedido colaboración a la ciudadanía para que la visita de León XIV «pueda discurrir de la mejor manera posible».