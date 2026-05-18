El Gobierno propone a Canarias asumir la gestión de puertos y aeropuertos no estratégicos

El Gobierno central propone el traspaso de la competencia exclusiva de las infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado

Gran Canaria y El Hierro, reconocidos Aeropuerto de El Hierro. Imagen de recurso Europa Press

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el marco de colaboración institucional entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para el desarrollo de los estatutos de

autonomía, trasladará al Gobierno de Canarias su propuesta de traspaso de la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado.

Tras la solicitud cursada por el Ejecutivo canario a mitad de enero de 2026, en la que hacía referencia expresa al traspaso de estas competencias, el departamento que dirige Ángel Víctor Torres ha, elaborado una propuesta que tiene el aval del Ministerio de Transportes, dada la existencia de viabilidad jurídica y base competencial suficiente.

Mientras se da este primer paso para la gestión de los aeródromos que no son de interese general, las negociaciones entre los equipos del Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Canarias siguen abiertas y se continúa avanzando en lo referido a las infraestructuras de transporte que tienen la calificación de interés general, indica un comunicado del Ministerio.

Procedimiento a seguir

Como ha ocurrido en todos los procesos de negociación de transferencias con las comunidades, tras la comunicación de la propuesta del Ministerio para los aeródromos que no son de interés general, el Gobierno de Canarias debe expresar la conformidad o solicitar las ponencias necesarias para seguir con el procedimiento que culmine en una Comisión Mixta de Transferencias y, posteriormente, con la aprobación del traspaso en el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Política Territorial, tal y como ocurriera en abril con una de las reuniones técnicas presenciales que se produjo en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, ha manifestado su total predisposición para continuar trabajando en el desarrollo de competencias.