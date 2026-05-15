El Informe Anual 2025 del Consejo Económico y Social de Canarias señala que el archipiélago se sitúa cinco puntos por encima que la media nacional en tasa de riesgo de pobreza

Fernando Clavijo, presidente de Canarias (d) y José Carlos Francisco Díaz, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Imagen Presidencia del Gobierno

El Consejo Económico y Social de Canarias ha advertido en su Informe Anual 2025 de que las islas mantiene un porcentaje de población en riesgo de pobreza “casi cinco puntos superiores a la media nacional”, por lo que considera “imprescindible mejorar la dotación de las políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza”.

Según el Informe Anual 2025 del Consejo Económico y Social de Canarias, que ha sido presentado este viernes, la tasa de riesgo de pobreza en Canarias se sitúa en el 22,9 % en 2025, frente al 19,5 % de media nacional.

Además, el informe señala que la tasa AROPE —riesgo de pobreza o exclusión social— alcanza el 31,2 % en Canarias en 2025, frente al 25,7 % en España.

Problemas estructurales de las islas

El informe indica que estas políticas deben combinar “transferencias económicas con programas de empleo y formación, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y alcanzar, como mínimo, la media nacional”.

El CES vincula esta situación a otros problemas estructurales de las islas, entre ellos el acceso a la vivienda, el desempleo y las dificultades de inserción laboral juvenil.

El documento advierte de que “la escasez de vivienda residencial y la limitada construcción de vivienda pública y privada han generado un problema acuciante, especialmente para los jóvenes”.

Por ello, recomienda “implementar un Plan Integral de Vivienda que incremente la oferta de vivienda protegida, limite los efectos de la vivienda vacacional en zonas tensionadas y mejore el acceso a la vivienda mediante ayudas a la compra y al alquiler”.

En materia laboral, el órgano consultivo considera “imprescindible implementar políticas activas de empleo” y orientarlas a “reducir el desempleo de larga duración, la parcialidad y la temporalidad laboral”.

Asimismo, propone “ampliar las oportunidades de inserción laboral juvenil y del talento senior” mediante programas orientados “tanto a sectores tradicionales como a emergentes”.

El informe también reclama reforzar la formación y reducir el abandono escolar temprano “mediante sistemas de alerta temprana, programas de segunda oportunidad y apoyo personalizado a la infancia y familias”.

En dependencia, el CES recomienda aumentar el presupuesto autonómico y reforzar los recursos humanos para reducir los tiempos de resolución, “que siguen siendo de los más altos del país”.

El documento añade que Canarias afronta además retos relacionados con “el crecimiento poblacional sostenido, el envejecimiento progresivo de la estructura demográfica, el descenso continuado de la natalidad, la concentración de la población en áreas intensamente ocupadas y el crecimiento de la población extranjera”.

Los indicadores sociales «son mejorables»

El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), José Carlos Francisco Díaz, ha considerado en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que en el ámbito social los indicadores son “mejorables”, aunque ha señalado que en 2025 se registraron leves mejoras en datos de pobreza extrema y dependencia.

El responsable del CES ha situado en ese entorno del 20% a la población que presenta dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas o llegar a fin de mes, dentro de un contexto en el que, según ha indicado, el empleo ha mejorado y se han alcanzado cifras récord de ocupación en Canarias.

Según el informe, la tasa de riesgo de pobreza medida por la encuesta de condiciones de vida ha mejorado en Canarias en 2025, situándose en el 22,9% frente al 24,6% del año anterior.

Ha añadido que 2025 fue “un buen año” para Canarias y que los indicadores económicos y sociales mejoraron de forma significativa.

Según ha expuesto, la renta per cápita y el PIB canario crecieron por encima del conjunto de España, mientras que el crecimiento español fue superior al europeo.

En materia de empleo, ha destacado la bajada de las tasas de paro y la superación de la cifra de un millón de personas empleadas en Canarias, lo que ha calificado como máximos históricos.

Sobre las perspectivas, ha indicado que 2026 continúa mostrando buenos datos en empleo y turismo.

La vivienda, uno de los principales problemas

En relación con los indicadores sociales, Clavijo ha admitido que, aunque se han producido mejoras, todavía “no son suficientes”, y ha situado como uno de los principales problemas la vivienda, señalando que el esfuerzo económico que supone puede generar dificultades en las economías familiares.

Asimismo, ha apuntado al empleo como factor clave para la mejora social, así como a la necesidad de analizar la suficiencia de las retribuciones para que las familias puedan salir adelante.

También ha aludido a la necesidad de una reflexión sobre la posición de Canarias en el marco de la Unión Europea, mencionando el nuevo marco financiero, el fenómeno migratorio y su impacto en las cuentas públicas.

En resumen, el presidente de Canarias ha señalado que 2025 ha sido “un buen año en todos los aspectos”, con mejoras en el empleo, la renta per cápita y los indicadores sociales.