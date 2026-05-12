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El Parlamento de Canarias retoma este martes la sesión de tarde del pleno

Silvia Ojeda Machín
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La Cámara regional continuará el debate sobre distintos asuntos de actualidad política y social del Archipiélago

El Parlamento de Canarias retoma este martes la sesión de tarde del pleno
El Parlamento de Canarias retoma este martes la sesión de tarde del pleno. Europa Press

El Parlamento de Canarias celebra este martes la sesión de tarde del pleno autonómico con una agenda centrada en varios asuntos de actualidad que afectan al Archipiélago. La Cámara regional continuará el debate político con preguntas al Gobierno, comparecencias e iniciativas impulsadas por los distintos grupos parlamentarios.

Entre los temas previstos para esta jornada figuran cuestiones relacionadas con sanidad, vivienda, gestión migratoria y otros asuntos vinculados a la actualidad económica y social de las islas.

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