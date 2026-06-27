Las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español unen fuerzas para conseguir fondos con los que aliviar el sufrimiento de la población afectada

El Comité de Emergencia Español se activa para apoyar a la población afectada por los daños de los terremotos en Venezuela / RTVC

El Comité de Emergencia Español ha puesto en marcha sus protocolos de actuación tras los terremotos que se han producido en Venezuela.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), un temblor preliminar de magnitud 7,2 fue seguido, apenas unos segundos después, por un temblor principal de magnitud 7,5, lo que se conoce como un «doblete sísmico», con epicentro en el municipio de Montalbán, en el estado de Carabobo, a una profundidad superficial de aproximadamente 13 kilómetros. El temblor se sintió con fuerza en Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua, Miranda, Yaracuy y Falcón, y también se percibió en Colombia y en varias islas del Caribe.

Los seísmos han dejado cientos de muertos y heridos, todavía sin cuantificar. Se prevé que la cifra de víctimas y de personas damnificadas aumente en las próximas horas a medida que avanzan los equipos de rescate. Además, importantes infraestructuras, edificios y hospitales han quedado devastados.

Ante esta situación, en estos momentos, 7 ONG del Comité de Emergencia Español, Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Plan International y World Vision, ya están preparadas para atender las necesidades más urgentes, centrando sus esfuerzos en sectores que pueden ser clave, como refugio, alimentación, agua y saneamiento y asistencia sanitaria

Activación del Comité de Emergencia Español

«Desde el Comité de Emergencia queremos enviar todo nuestro apoyo y fuerza a las víctimas de los terremotos en Venezuela y a las entidades ocupadas en las labores de asistencia. Una vez más, hemos puesto en marcha nuestros protocolos de actuación para ayudar a la población afectada en lo que haga falta. Gracias a la labor conjunta de las empresas que colaboran con el Comité de Emergencia Español y la sociedad en su conjunto, podremos salvar más vidas», Sara Barbeira, directora del Comité de Emergencia Español.

El Comité de Emergencia Español, integrado por Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision, nació para ofrecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones de emergencia para permitir: incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias, actuar como nexo de unión permanente entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía, aumentar la confianza social en las ONG en situaciones de emergencia, rindiendo cuentas del impacto de la actuación y actuar conjuntamente como un referente de la ayuda de emergencia ante la sociedad.

Empresas y medios de comunicación ya se están uniendo a este llamamiento conjunto para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Para colaborar con el Comité de Emergencia

Ahora más que nunca, la ayuda que está brindando el Comité de Emergencia Español y sus ONG miembros es imprescindible para asegurar y proteger a las personas afectadas por las consecuencias de los terremotos en Venezuela.

La colaboración puede realizarse por diferentes vías: