El primer equipo del CD Tenerife Femenino ya conoce su calendario de encuentros de pretemporada de cara a la Liga F Moeve

El Costa Adeje Tenerife marca el camino de su pretemporada 2026/2027 / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife ya calienta motores con el calendario de preparación definido para afrontar una nueva temporada en la Liga F Moeve. El equipo dirigido por Yerai Martín afrontará una exigente pretemporada que combinará partidos ante rivales de primer nivel, una concentración en la Península y una histórica experiencia internacional antes del arranque liguero, previsto para el último fin de semana de agosto.

Arranque en Canarias

La puesta a punto comenzará el próximo miércoles 29 de julio en Fuerteventura. Las guerreras se enfrentarán al RCD Espanyol a partir de las 18:15 horas en el Estadio Municipal de Los Pozos.

Continuando con este periodo de concentración, fundamental para asentar las bases del grupo, la expedición se trasladará a Lanzarote apenas unos días después. El sábado 1 de agosto, a las 17:15 horas, el equipo se medirá al Sevilla FC en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, en el marco del Torneo de San Ginés. El duelo permitirá a las blanquiazules seguir acumulando carga competitiva frente a otro conjunto de la máxima categoría nacional.

Preparación en la Península

Tras los primeros compromisos en Canarias, la expedición tinerfeña pondrá rumbo al norte peninsular para realizar su segundo periodo de preparación: el ya tradicional stage de pretemporada en Tafalla (Navarra). Tras la experiencia en el archipiélago, el equipo enlazará de este modo dos semanas clave de convivencia que resultarán fundamentales para cohesionar el vestuario y asimilar los conceptos tácticos.

Durante su paso por tierras navarras, el equipo disputará dos nuevos encuentros en el Campo de Fútbol San Francisco. El primero tendrá lugar el miércoles 5 de agosto frente al Athletic Club, mientras que el segundo será el sábado 8 de agosto ante el Deportivo Alavés, recién ascendido a Liga F. Ambos encuentros se disputarán a las 18:00 (hora canaria).

Recta final de la pretemporada

De regreso a la Isla, llegará una de las citas más esperadas del verano blanquiazul. El Trofeo Teide volverá a reunir a la afición con el equipo en un escenario de máxima exigencia. El Costa Adeje Tenerife se enfrentará al Atlético de Madrid el sábado 15 de agosto a las 18:15 horas en el Campo Municipal Los Cuartos de La Orotava, en una prueba de gran nivel para medir el estado del grupo a pocas semanas del inicio de la competición oficial.

La pretemporada concluirá con una experiencia inédita para la entidad. El jueves 20 de agosto, las guerreras disputarán un encuentro internacional en Agadir (Marruecos) frente a un combinado de la región de Souss-Massa. El partido supondrá la primera visita del club a tierras marroquíes y servirá para ultimar detalles antes del estreno liguero.