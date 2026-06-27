Pablo Gámez y José San Pastor consiguieron el segundo y tercer puesto, respectivamente, en una competición dominada por el conjunto nacional

Cinco atletas del Tenerife CajaCanarias representan a España y Portugal en el Trofeo Ibérico / Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias volvió a dejar patente el gran momento que atraviesa su sección de pruebas combinadas con la convocatoria de cinco de sus atletas para disputar el Trofeo Ibérico de Pruebas Combinadas, celebrado los días 22 y 23 de junio en el Estadio Universitario de Lisboa. Pablo Gámez, Pablo Martínez, José San Pastor y Carmen Ramos defendieron los colores de la Selección Española, mientras que Mariana Braz Simoes hizo lo propio con la portuguesa, en un encuentro que reunió por primera vez a ambos países al aire libre en esta especialidad.

El combinado español firmó una actuación sobresaliente al imponerse en todas las categorías (sub18, sub23 y absoluta) y también en la clasificación general por equipos, confirmando el excelente nivel de las pruebas combinadas nacionales. El encuentro, celebrado en el marco del Portugal Athletics Open, nació siguiendo la estela del tradicional enfrentamiento ibérico en pista cubierta que ambas federaciones disputan desde 2015.

En la categoría masculina

La expedición blanquiazul volvió a tener un papel protagonista dentro del equipo español: Pablo Gámez se proclamó subcampeón absoluto con 7.292 puntos, en una competición muy regular, donde sobresalió en el 100 ml (2º), en el 110 mv (1º) y en el 400 ml (1º). El tinerfeño, que afrontaba su segunda internacionalidad, se ha mostrado contento con los resultados: «Lo de este fin de semana refleja la regularidad que estamos teniendo este año». Además, considera que se trata de una buena prueba para asimilar y preparar el Campeonato de España Absoluto previsto para julio.

Por su parte, José San Pastor completó el podio con la tercera posición gracias a una puntuación de 7.159. Además, vivió una convocatoria especialmente significativa al estrenarse como capitán del equipo masculino español. «Venía con la ilusión de conseguir mi mejor marca personal, pero el cansancio acumulado de los viajes y de la competición me pasó factura», ha declarado. Aun así, se ha mostrado contento por haber podido aportar al equipo nacional, por conseguir una medalla y por compartir esta experiencia con toda la selección.

Para cerrar el cuadro masculino, Pablo Martínez finalizó octavo con 6.904 puntos, una marca que le otorga la mínima de participación para el Campeonato de España Sub23. El combinero valoró muy positivamente una nueva experiencia con la selección nacional: «Siempre es un gusto representar a tu país y aportar todo lo posible para conseguir una victoria como la que logramos». Los resultados, según Martínez, no fueron los esperados, aunque todavía quedan muchas oportunidades para seguir creciendo: «Ahora toca descansar y preparar lo que viene».

En la categoría femenina

Carmen Ramos concluyó quinta, en la categoría femenina, con 5.569 puntos en su regreso al equipo nacional después de siete años. Brilló, especialmente, en pruebas como el 1000, en el que quedó 2º (2:17.65) o la jabalina, en la que ocupó la tercera posición con un mejor lanzamiento de 41,25 m. La burgalesa ha mostrado su satisfacción con el “redebut”, a pesar de que «la marca global no acabase de representar bien cómo estaba físicamente». Según Ramos, se trata de «una experiencia más» y en términos generales se muestra «muy contenta porque ve que puede estar ahí [Selección] otra vez».

Además, Mariana Braz Simoes, una de las últimas incorporaciones al conjunto blanquiazul, representó a la selección lusa. La portuguesa finalizó cuarta con 5.598 puntos en una competición de gran nivel. Tras un heptatlón muy regular, Simoes destacó en el 200 ml (3º), así como en el 100 mv (3º), siendo también competitiva en la jabalina (4º) y en el peso (4º).

Distinciones destacadas

Más allá de la clasificación general, los atletas del Tenerife CajaCanarias también brillaron en diferentes pruebas individuales y en las distinciones parciales del campeonato. José San Pastor conquistó los premios a la mejor marca en lanzamiento de peso, disco y jabalina, además de ser reconocido como el mejor lanzador del encuentro. Pablo Martínez obtuvo el galardón a la mejor marca en salto de altura y fue distinguido como el mejor atleta en los concursos de salto. Por su parte, Pablo Gámez logró las mejores marcas en los 400 metros lisos y en los 110 metros vallas, siendo además reconocido como el mejor velocista de la competición.

Como broche a un fin de semana muy completo, Pablo Gámez subió también al podio del Portugal Athletics Open, logrando la tercera posición del mitin internacional, únicamente superado por un atleta estonio y otro portugués. De esta manera, el Tenerife CajaCanarias firma, en una nueva ocasión, una actuación internacional destacada, poniendo el foco en el magnífico estado de forma de los combineros blanquiazules y en el trabajo especializado que se está realizando desde el área técnica del club.