Coalición Canaria, implantada en los 21 municipios de la isla, presenta las conclusiones del proceso de escucha, ‘Gran Canaria te necesita’, desarrollado durante los últimos seis meses

Coalición Canaria celebra su Convención Insular con cerca de 600 personas

Este sábado, Coalición Canaria Gran Canaria ha culminado el proceso participativo “Gran Canaria te necesita” con la celebración de su Convención insular, un encuentro que ha estado presidido por el secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez y por el secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, en el que cerca de 600 personas, entre militantes, simpatizantes, cargos públicos y representantes de la sociedad civil, han participado en la presentación y debate de las conclusiones elaboradas tras seis meses de trabajo y escucha activa en toda la isla.

Compromiso con Canarias

En este sentido, Pablo Rodríguez ha destacado que la Convención supone “el cierre de un proceso de escucha que ninguna otra organización política ha desarrollado en Gran Canaria durante los últimos meses”.

“Hemos hablado con colectivos, profesionales y ciudadanos sobre seis grandes áreas que entendemos fundamentales para el presente y el futuro de Gran Canaria. De ese trabajo nace un proyecto con propuestas concretas para seguir mejorando la isla”, ha señalado.

Rodríguez ha asegurado que Coalición Canaria Gran Canaria llega a esta nueva etapa “con un equipo preparado y con nuevos liderazgos” que ya están asumiendo responsabilidades y que representan el presente y el futuro de la organización.

Asimismo, ha afirmado que la formación afronta “con fortaleza” los próximos retos políticos. “Estamos preparados para seguir fortaleciendo el nacionalismo canario y para afrontar las elecciones de 2027 con una organización implantada en los 21 municipios de la isla, con más militancia, más propuestas y más personas comprometidas que nunca. Pero nuestro objetivo va mucho más allá de obtener un resultado electoral. Nuestro compromiso es mejorar la vida de los grancanarios y grancanarias y contribuir al progreso del conjunto de Canarias”, ha indicado.

Escuchar para gobernar

Por su parte, David Toledo ha puesto en valor el modelo de participación impulsado por la organización y ha recordado que el proyecto “Canarias te necesita” nació con la voluntad de construir las propuestas políticas desde el diálogo con la sociedad.

“Escuchar forma parte de la manera de hacer política de Coalición Canaria. Lo hicimos para elaborar nuestro programa electoral y hemos vuelto a hacerlo en el ecuador de la legislatura para rendir cuentas, conocer nuevas necesidades y seguir construyendo propuestas desde la realidad de cada isla”, ha afirmado.

Toledo ha destacado el trabajo desarrollado por Coalición Canaria Gran Canaria durante este proceso y ha asegurado que las conclusiones presentadas este sábado “son el resultado de aportaciones realizadas por personas que conocen de primera mano la realidad de la isla”.

El secretario nacional de Organización ha defendido además la importancia de seguir fortaleciendo el nacionalismo canario para que el Archipiélago cuente con una voz fuerte en Madrid capaz de defender los intereses de Canarias y seguir conquistando derechos para la ciudadanía.

Un plan compartido para cuidar, vivir, mover, desarrollar y proteger Gran Canaria

Durante la jornada, la organización ha dado a conocer las conclusiones que han extraído de los encuentros mantenidos con colectivos, profesionales, entidades y ciudadanos, una hoja de trabajo que recoge propuestas para responder a algunos de los principales desafíos de Gran Canaria y que servirá de base para seguir construyendo el proyecto político de Coalición Canaria para la isla, el Plan para Gran Canaria, que está vivo y en continua transformación.

En esta línea, las conclusiones se estructuran en siete grandes ámbitos: Cuidar Gran Canaria, centrado en el fortalecimiento de las políticas de cuidados y la cohesión social; Vivir Gran Canaria, con propuestas para facilitar el acceso a la vivienda; Desarrollar Gran Canaria, orientado a ampliar las oportunidades para la juventud; Progresar Gran Canaria, con medidas para impulsar la innovación y la diversificación económica; Mover Gran Canaria, dedicado a la movilidad sostenible; Proteger Gran Canaria, enfocado en la planificación territorial y la protección del entorno; y Sentir Gran Canaria, que pone el acento en el municipalismo, la identidad y la cercanía a la ciudadanía. Además, para abordar el hecho de que los tiempos cambian, la vida evoluciona y Coalición Canaria evoluciona con ella.

Entre las medidas recogidas en el documento figuran la revitalización del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, la creación de una Oficina Insular de Agilización de Licencias Urbanísticas y de un Banco Insular de Suelo, un Pacto Insular por los Cuidados, la consolidación de la gratuidad del transporte público con financiación estable, el impulso definitivo al tren de Gran Canaria, el refuerzo de las políticas dirigidas a la juventud, una estrategia insular de innovación y conocimiento y un nuevo modelo de desarrollo territorial basado en la sostenibilidad y la cooperación entre administraciones.

Minuto de silencio en homenaje a dos compañeras

El secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez ha hecho hincapié en que esta Convención también se ha realizado como recuerdo a la directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, Ana Brito, y a la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, esta última, fallecida a causa de los terremotos que sacudieron Venezuela durante la madrugada del miércoles al jueves. Un encuentro en el que los asistentes han trasladado su cariño y reconocimiento a sus familias y allegados.

Asimismo, el secretario nacional de Organización, David Toledo, ha expresado la preocupación de Coalición Canaria por la situación que atraviesa Venezuela y ha mostrado la solidaridad de la organización con el pueblo venezolano.

“Canarias mantiene unos vínculos históricos, familiares y humanos muy profundos con Venezuela. Vivimos con enorme tristeza todo lo que está ocurriendo y esperamos que la situación pueda resolverse cuanto antes, con el menor sufrimiento posible para la población”, ha manifestado.