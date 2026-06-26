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Detienen a un hombre por tener a 16 perros desnutridos, entre heces y cadáveres de otros animales

Redacción RTVC
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El detenido se encontraba inhabilitado judicialmente para la tenencia de animales

La Policía Canaria detuvo a un varón que estaba inhabilitado judicialmente para la tenencia de animales por tener en una finca del norte de Tenerife a 16 perros en estado de abandono severo: estaban desnutridos y convivían entre heces y cadáveres de otros animales.

Detienen a un hombre por tener a 16 perros desnutridos, entre heces y cadáveres de otros animales. Imagen cedida por la Policía Canaria

Durante la inspección realizada en estas instalaciones, los agentes verificaron unas «condiciones insalubres extremas» y que en la parcela había diseminados restos orgánicos y animales, incluyendo el cadáver de un perro cachorro, un hurón fallecido y restos óseos compatibles con canes.

Animales en estado «muy comprometido»

Según un comunicado de una nota, el escenario presentaba «un deterioro generalizado, con acumulación prolongada de suciedad, heces, estructuras inservibles y zonas de confinamiento sin ventilación ni higiene, lo que evidenciaba una situación mantenida en el tiempo y sin ningún tipo de control sanitario».

Los animales supervivientes mostraban un estado físico «muy comprometido», con signos de desnutrición, debilidad y patologías asociadas a la ausencia prolongada de cuidados veterinarios.

Imagen cedida por la Policía Canaria

Las actuaciones se mantienen bajo investigación para determinar el alcance de los hechos y la posible existencia de otros episodios previos o animales afectados no localizados en el recinto inspeccionado.

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