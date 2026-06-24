El Sindicato de Inquilinas de Tenerife asegura que la emergencia habitacional se agrava año tras año

Más de 50 colectivos se sumarán el 27 de junio la manifestación por el derecho a la vivienda en Tenerife.

Más de 50 colectivos, organizaciones sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles, feministas, ecologistas y culturales del archipiélago se sumarán a la manifestación por el derecho a la vivienda que tendrá lugar el 27 de junio a las 11:30 horas en La Laguna, con salida desde el Parque Estudiante Javier Fernández Quesada.

La movilización surge con la «voluntad» de abrir un «ciclo de lucha «por el derecho a la vivienda en Canarias», según ha informado el Sindicato de Inquilinas en Tenerife, que recuerda una emergencia habitacional que «se agrava año tras año» con unos precios del alquiler y de la compraventa que se han disparado durante la última década, mientras los salarios «permanecen estancados» y las condiciones de vida empeoran».

«Frente a quienes han convertido nuestros barrios, pueblos y ciudades en espacios para la especulación y el negocio, queremos construir una respuesta popular capaz de situar las necesidades de la mayoría social en el centro del debate político y social», han expresado desde el colectivo sindical.

Críticas al modelo económico

Desde la organización denuncian que la actual situación habitacional «no es fruto de la casualidad ni de circunstancias excepcionales«, sino que la consecuencia «directa» de un modelo económico que «ha puesto la vivienda al servicio de la rentabilidad privada». De este modo, argumentan, «mientras miles de familias trabajadoras destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler o son expulsadas de sus municipios, fondos de inversión, bancos, grandes inmobiliarias y rentistas continúan acumulando viviendas y beneficios».

Sostiene el colectivo que, en Canarias, además, la crisis habitacional estaría estrechamente ligada a la «turistificación» del territorio. «La expansión del alquiler vacacional, el crecimiento de los alquileres temporales, la inversión extranjera y la conversión de la vivienda en un activo financiero han reducido drásticamente la oferta de vivienda habitual», han enfatizado desde el Sindicato de Inquilinas.

Ante esta situación, el colectivo sindical ha diseñado un Plan de Emergencia Habitacional, con 13 medidas urgentes y de aplicación inmediata, que ponen el acento, entre otras, en la «declaración inmediata» de las zonas tensionadas, la «aplicación efectiva» de topes a los precios del alquiler, así como la recuperación de vivienda vacía mediante políticas fiscales «contundentes» a grandes tenedores, iniciativas que defenderán el 27 de junio.