Centenares de manifestantes exigen medidas urgentes contra el encarecimiento del alquiler y los desahucios

Centenares de personas se manifestaron este sábado en Las Palmas de Gran Canaria para exigir soluciones al encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda pública. La plataforma ‘Derecho al Techo’ convocó esta movilización ciudadana ante la inacción de las instituciones políticas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los manifestantes amenazan ahora con impulsar una huelga general si la administración no activa medidas urgentes de forma inmediata. Por consiguiente, la ciudadanía exige respuestas inmediatas a los partidos políticos frente a una emergencia habitacional insostenible.

Las razones de la protesta

La plataforma ‘Derecho al Techo’ ha impulsado esta movilización ciudadana tras el fracaso de sus negociaciones institucionales. Previamente, el colectivo presentó un paquete de medidas de urgencia a diferentes partidos políticos para frenar la sangría de los desahucios.

Sin embargo, ninguna administración pública ha puesto en marcha estas propuestas hasta el momento. Por esta razón, los convocantes aseguran que no descartan la convocatoria de una huelga general en toda Canarias.

El encarecimiento constante del alquiler y la escasez de vivienda pública ahogan a las familias vulnerables. En consecuencia, la tensión social aumenta en las islas mientras los ciudadanos exigen un techo digno y protegido.

Una comunidad en emergencia

La portavoz de la plataforma, Isabel Saavedra, ha denunciado con dureza la gestión de las autoridades competentes. Asimismo, la activista recuerda que el propio Gobierno de Canarias declaró formalmente la emergencia habitacional en la comunidad autónoma.

A pesar de esta declaración oficial, Saavedra afirma que se pisotean diariamente el derecho constitucional a la vivienda. Por lo tanto, el descontento social crece ante la falta de soluciones reales para los residentes del archipiélago.

Por su parte, los asistentes a la marcha han compartido testimonios dramáticos sobre su situación financiera actual. De hecho, los afectados denuncian que los precios prohibitivos del mercado están dejando a la gente en la calle.