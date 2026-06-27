Tercer día de labores de rescate en Venezuela

Comenzamos una nueva jornada haciendo un especial despliegue desde RTVC con toda la actualidad de Venezuela. Desde el pasado 24 de junio, a las seis de la tarde, todo cambió. Un doble terremoto dejó cientos de víctimas y miles de personas heridas. Continúan los trabajos de los equipos de rescate para localizar a las personas desaparecidas entre los escombros.