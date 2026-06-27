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Continúan las labores de rescate para dar con los desaparecidos en el que es el peor terremoto de la historia de Venezuela. 920 muertos y 3.360 los heridos contabilizados por el momento. RTVC realiza desde que ocurrió el terremoto un especial despliegue sobre lo que ocurre en Venezuela
07:55 Día: 27-06-2026
Tercer día de labores de rescate en Venezuela
Comenzamos una nueva jornada haciendo un especial despliegue desde RTVC con toda la actualidad de Venezuela. Desde el pasado 24 de junio, a las seis de la tarde, todo cambió. Un doble terremoto dejó cientos de víctimas y miles de personas heridas. Continúan los trabajos de los equipos de rescate para localizar a las personas desaparecidas entre los escombros.