Directo En directo | Más de 30 muertos y 700 heridos en el doble terremoto de Venezuela EN DIRECTO En directo | Más de 30 muertos y 700 heridos en el doble terremoto de Venezuela InicioNoticiasInternacional Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela Virginia Gallo 25 junio 2026 08:41 Añade a RTVC en Google La última hora y toda la actualidad tras el terremoto de Venezuela Recopilación de las imágenes y vídeos tras el terremoto en Venezuela. La actualidad contada en imágenes Imagen permanente en directo desde Venezuela Residentes buscan víctimas después de los terremotos, en La Guaira, Venezuela, 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño Personas permanecen cerca de edificios destruidos tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno Personas se reúnen en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Personas inspeccionan el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Personal de emergencia auxilia a un hombre en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Gaby Oraa Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Gaby Oraa Una persona utiliza un teléfono móvil para grabar un video de un edificio dañado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Fausto Torrealba Personas oran mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Gaby Oraa Personas permanecen junto a pacientes en sillas de ruedas y camas de hospital en la calle, frente a un centro médico, tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria Una persona camina entre los escombros de un edificio destruido tras un terremoto en La Guaira, Venezuela / REUTERS/Maxwell Briceno Primeras imágenes tras sentirse el terremoto en torno a las seis de la tarde (hora venezolana) Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela la tarde del miércoles, en Caracas, Venezuela, en esta captura de pantalla de un video. REUTERS TV/vía REUTERS Personas reaccionan mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Gaby Oraa Personas reunidas en la calle tras sentirse el terremoto / REUTERS/Gaby Oraa Última HoraVenezuela COMPARTE XFacebookWhatsAppTelegramLinkedinEmail ÚLTIMAS NOTICIAS En directo | Más de 30 muertos y 700 heridos en el doble terremoto de Venezuela 25 junio 2026 08:40 Seis heridos en un incendio que afecta a tres naves industriales en Yecla, en Murcia 24 junio 2026 20:49 El PSOE critica una «gravísima violación de la intimidad» de Zapatero 24 junio 2026 19:11 Más de 50 colectivos se sumarán el 27 de junio la manifestación por el derecho a la vivienda en Tenerife 24 junio 2026 18:32 Clavijo no renuncia al ‘Decreto Canarias’ pese al «bloqueo y boicot» del PSOE 24 junio 2026 18:23 Begoña Gómez entrega el pasaporte en el juzgado 24 junio 2026 17:38 NOTICIAS RELACIONADAS En directo | Más de 30 muertos y 700 heridos en el doble terremoto de Venezuela 25 junio 2026 08:40 El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel y a Koldo García a 19 años 22 junio 2026 11:22