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Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela

Virginia Gallo
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Recopilación de las imágenes y vídeos tras el terremoto en Venezuela. La actualidad contada en imágenes

Imagen permanente en directo desde Venezuela

Residentes buscan víctimas después de los terremotos, en La Guaira, Venezuela, 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño
Personas permanecen cerca de edificios destruidos tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMÁGENES DEL DÍA

Personas permanecen cerca de edificios destruidos tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Personas se reúnen en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Personas inspeccionan el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Personal de emergencia auxilia a un hombre en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Gaby Oraa
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Gaby Oraa
Una persona utiliza un teléfono móvil para grabar un video de un edificio dañado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Fausto Torrealba
Personas oran mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Gaby Oraa
Personas permanecen junto a pacientes en sillas de ruedas y camas de hospital en la calle, frente a un centro médico, tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Una persona camina entre los escombros de un edificio destruido tras un terremoto en La Guaira, Venezuela / REUTERS/Maxwell Briceno

Primeras imágenes tras sentirse el terremoto en torno a las seis de la tarde (hora venezolana)

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela la tarde del miércoles, en Caracas, Venezuela, en esta captura de pantalla de un video. REUTERS TV/vía REUTERS
Personas reaccionan mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Personas reaccionan mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Gaby Oraa
Personas reunidas en la calle tras sentirse el terremoto / REUTERS/Gaby Oraa

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