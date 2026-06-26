En Directo Última actualización el 26-06 09:10

Venezuela | Torres confirma 90 españoles desaparecidos, entre ellos también canarios El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado que los últimos datos recabados por las autoridades españolas confirman la desaparición de 90 españoles por los terremotos en Venezuela este miércoles, entre ellos también canarios.

Venezuela | Los municipios guardarán un minuto de silencio el lunes por las víctimas en Venezuela La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells a guardar el próximo lunes, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela. Según ha informado la entidad municipalista, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha propuesto este minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con los venezolanos que han padecido un doble terremoto. La iniciativa se ha adoptado tras el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces de la federación ante la magnitud de la catástrofe que se ha cobrado la vida de al menos 235 personas y ha causado unos 4.300 heridos, según las autoridades de Venezuela.

Venezuela | Clavijo valora el esfuerzo sobrehumano de venezolanos al afrontar crisis con pocos medios El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha valorado «el esfuerzo sobrehumano» que están haciendo los venezolanos para hacer frente «con muy pocos medios» a la catástrofe desatada este miércoles por dos terremotos. En su cuenta de ‘X’ el presidente canario ha enviado en las últimas horas «un fuerte abrazo y todo su cariño a todos los venezolanos y venezolanas que, con el dolor por sus seres queridos fallecidos o desaparecidos y la desolación ante la destrucción, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hacer frente a esta situación con muy pocos medios».

Venezuela | Exteriores lamenta el fallecimiento de un conductor venezolano de la Embajada de España en Caracas y su familia El Ministerio de Asuntos Exteriores ha lamentado también el fallecimiento a causa de los terremotos de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas. Tras trasladar también sus condolencias a los allegados de estas víctimas, Exteriores ha recordado que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela”.

Venezuela | Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 desaparecidos tras los terremotos El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado esta medianoche de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos desaparecidos. Fuentes de Exteriores han asegurado que «el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80» y que lamentan «profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares», a quienes trasladaron sus condolencias.

Venezuela | EEUU anuncia el despliegue de equipos para «apoyar las operaciones de respuesta» tras los terremotos Estados Unidos ha anunciado el despliegue de equipos para «apoyar las operaciones de respuesta» tras los dos terremotos registrados en Venezuela, que dejan ya 235 muertos y más de 4.300 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades del país sudamericano. «Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de Estados Unidos se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela», ha indicado la Embajada estadounidense en la capital venezolana, Caracas. Asimismo, ha confirmado la llegada a Caracas del teniente general Joseph Jarrard, del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y encargado de «coordinar» los esfuerzos «junto con el equipo en el terreno». «Seguimos comprometidos con Venezuela», ha apuntado en un mensaje en redes sociales. Personas permanecen sobre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Venezuela | Teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores El Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto a disposición varias líneas telefónicas para aportar información sobre la situación de Venezuela: +34 91 000 1249 (teléfono de emergencia consular de Madrid) +58 424 209 0264 (teléfono de emergencia del consulado de España en Caracas)

Venezuela: España envía un equipo de la AECID para identificar necesidades humanitarias El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que dentro del avión del Ejército del Aire que viaja Venezuela, también va «un equipo de la AECID para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias«. Asimismo, transporta «elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras». A todos ellos se suman 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos movilizados por la Comunidad de Madrid, que ha activado este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM).

Venezuela | Despega de España a Venezuela un avión de la UME para apoyar las labores de rescate El avión que el Ministerio de Defensa español ha fletado con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado en la madrugada de este viernes para colaborar en las tareas de rescate tras los dos terremotos que ha sufrido Venezuela en la víspera. Se trata de un avión A330 del Ejército del Aire en el que viajan 59 efectivos de la UME, ha informado el departamento que dirige Margarita Robles. Fuentes del Ministerio de Defensa precisaron anteriormente que entre ellos hay rescatistas de la unidad ‘Urban Search and Rescue’ (USAR, por sus siglas en inglés), ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra. Efectivos de la UME y material de rescate embarca para Venezuela. Imagen UME

Venezuela | Cabello manda un mensaje de «esperanza» al pueblo venezolano El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha lanzado un mensaje de esperanza al pueblo venezolano en unos momentos complejos para el país y en una situación de precariedad hasta que comience a llegar a ayuda internacional. Así lo expresó el portavoz del Gobierno canario durante una entrevista en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, donde recordó el Consejo de Gobierno de carácter extraordinario que se celebrará este viernes para analizar la situación de Venezuela y la ayuda desde Canarias.

Venezuela | EEUU relaja temporalmente sus sanciones sobre las transacciones a Venezuela tras el doble terremoto El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que autorizará «todas las transacciones» con Venezuela «relacionadas con labores de socorro por terremoto» que hasta ahora estarían prohibidas por las sanciones impuestas al país, una medida que responde al doble sismo que ha sacudido al territorio venezolano dejando un saldo de, al menos, 188 muertos y más de 1.500 personas heridas. Concretamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en el cual ha precisado que tales operaciones que, ha señalado, «de otro modo» no estarían permitidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés) podrán realizarse hasta el próximo 23 de octubre de este año.

Venezuela | Sigue habiendo «mucha incertidumbre» sobre la situación de Venezuela El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, afirmó que sigue habiendo «mucha incertidumbre» sobre la situación de Venezuela después del doble terremoto del miércoles. No obstante, Cabello afirmó, en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, que desde el Ejecutivo canario se intenta mantener un continuo contacto con las organizaciones canarias en el país.

Venezuela | Ecuador envía cerca de 50 rescatistas y dos perros a Venezuela tras el doble terremoto El Cuerpo de Bomberos de Quito, capital de Ecuador, ha anunciado este jueves el envío de 47 rescatistas y dos perros a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió al país en la víspera. «Desplegaremos 47 rescatistas y dos canes. Además, movilizaremos seis toneladas de equipamiento», ha anunciado el cuerpo quiteño en un comunicado en el que ha precisado que el envío incluye un campamento con autonomía de hasta siete días, sistemas de internet satelital para coordinación y comunicación, o drones para reconocimiento y evaluación de zonas afectadas.