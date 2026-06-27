La investigación de la Policía Nacional, iniciada tras las denuncias de feligreses, concluyó con la detención del presunto autor de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto

Detenido en Maspalomas por alterar durante nueve meses las misas de una parroquia / Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Maspalomas, a un varón como presunto autor de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto, tras una investigación que permitió acreditar su presunta participación en diversos incidentes ocurridos en una parroquia de la localidad.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos, a raíz de varias denuncias y quejas formuladas por miembros de la comunidad religiosa y responsables del templo, quienes alertaron de la reiterada presencia de una persona que acudía a las celebraciones litúrgicas con la finalidad de alterar su normal desarrollo.

Según las investigaciones llevadas a cabo, los hechos se venían produciendo de forma continuada desde septiembre de 2025. El modus operandi del detenido consistía en acceder con frecuencia al interior del templo durante la celebración de las misas y protagonizaba conductas incompatibles con el normal desarrollo de los actos religiosos, profiriendo gritos y expresiones amenazantes dirigidas tanto a los asistentes como a los responsables de la parroquia.

Asimismo, cuando se le solicitaba que abandonara el lugar para permitir la continuidad de las ceremonias, el investigado reaccionaba de forma hostil, llegando a encararse con los presentes y a proferir insultos y amenazas directas.

Nueve meses de incidentes

Estas actuaciones, mantenidas durante aproximadamente nueve meses, generaron una situación de temor e intranquilidad entre los feligreses, afectando al ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa y al libre desarrollo de los actos de culto.

Los agentes tras reunir los indicios necesarios y lograr identificar al presunto responsable, estableció un dispositivo policial que culminó con la localización y detención del investigado como presunto autor de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien decretó diversas medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento respecto al templo afectado.