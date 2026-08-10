El ciudadano británico detenido se localizó en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, y había incumplido la obligación de comparecer ante la autoridad judicial de su país

Agentes de la Policía Nacional. Imagen Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Maspalomas a un ciudadano británico sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE), emitida por las autoridades judiciales del Reino Unido, por su presunta implicación en ocho delitos de índole sexual cometidos contra menores en ese país.

Según la investigación, el ahora detenido había sido arrestado previamente en el Reino Unido por estos hechos y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, abandonó el país e incumplió la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando se le requirió, motivo por el que se dictó una Orden Internacional de Detención y Entrega al desconocerse su paradero.

Las investigaciones se iniciaron después de que los investigadores tuvieran conocimiento de que el reclamado podría encontrarse residiendo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los agentes del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas verificaron la vigencia de la requisitoria internacional a través de los servicios centrales de la Dirección General de la Policía y pusieron en marcha un dispositivo policial discreto para proceder a su localización

Localización del detenido

Los agentes localizaron al reclamado en las inmediaciones de una vivienda de alquiler vacacional del municipio, donde se le detuvo sin que se produjeran incidentes. Posteriormente, se trasladó al detenido a las dependencias de la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas para la tramitación de las correspondientes diligencias.

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de la tramitación del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades del Reino Unido.