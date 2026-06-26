La jugadora catalana llega procedente del Granada CF Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa avanzando en la configuración de su plantilla de cara a la temporada 2026/27 tras anunciar este viernes la incorporación de Ari Mingueza, que se convierte en el segundo fichaje del nuevo proyecto blanquiazul.

El Costa Adeje Tenerife ficha a la centrocampista Ari Mingueza. Imagen cedida por el club

La centrocampista catalana llega procedente del Granada CF Femenino y la directiva tinerfeña busca reforzar la medular del conjunto dirigido por Yerai Martín con esta adquisición.

Internacional con buena lectura táctica

Ariadna Mingueza García es una centrocampista formada en la cantera del FC Barcelona, donde completó su desarrollo y debutó en la élite. Su paso por el club azulgrana ha marcado su crecimiento, destacando por su visión de juego, inteligencia táctica y capacidad en la salida de balón.

Internacional con España en categorías inferiores, fue campeona del mundo sub-20 y de Europa sub-19 en 2022. En las últimas temporadas ha militado en el Granada CF, consolidándose como una pieza importante en el centro del campo gracias a su equilibrio, criterio y regularidad.

Según un comunicado del club blanquiazul, la nueva jugadora destaca por su capacidad para dar sentido al juego desde el centro del campo, su buena lectura táctica y el equilibrio que aporta, convirtiéndose en una pieza versátil para el esquema del equipo.