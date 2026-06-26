El Costa Adeje Tenerife ficha a la centrocampista Ari Mingueza

La jugadora catalana llega procedente del Granada CF Femenino
El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa avanzando en la configuración de su plantilla de cara a la temporada 2026/27 tras anunciar este viernes la incorporación de Ari Mingueza, que se convierte en el segundo fichaje del nuevo proyecto blanquiazul.
La centrocampista catalana llega procedente del Granada CF Femenino y la directiva tinerfeña busca reforzar la medular del conjunto dirigido por Yerai Martín con esta adquisición.
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Internacional con buena lectura táctica
Ariadna Mingueza García es una centrocampista formada en la cantera del FC Barcelona, donde completó su desarrollo y debutó en la élite. Su paso por el club azulgrana ha marcado su crecimiento, destacando por su visión de juego, inteligencia táctica y capacidad en la salida de balón.
Internacional con España en categorías inferiores, fue campeona del mundo sub-20 y de Europa sub-19 en 2022. En las últimas temporadas ha militado en el Granada CF, consolidándose como una pieza importante en el centro del campo gracias a su equilibrio, criterio y regularidad.
Según un comunicado del club blanquiazul, la nueva jugadora destaca por su capacidad para dar sentido al juego desde el centro del campo, su buena lectura táctica y el equilibrio que aporta, convirtiéndose en una pieza versátil para el esquema del equipo.