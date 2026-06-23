La receptora venezolana llega tras dos destacadas temporadas en el OCISA Haro Rioja Vóley donde se consolidó como una de las grandes referentes ofensivas de la Liga Iberdrola

Viki Vivas se incorpora al CV Emalsa Gran Canaria.

El CV Emalsa Gran Canaria incorpora a su plantilla a Viki Vivas, receptora de 22 años y 1,80 metros de altura. Llega para reforzar el proyecto amarillo de cara a la próxima temporada.

La jugadora venezolana aterriza en Gran Canaria tras dos campañas en el OCISA Haro Rioja Vóley, donde firmó una actuación sobresaliente en la Liga Iberdrola 2025/2026. Finalizó como la segunda máxima anotadora de la competición con 448 puntos. Y la segunda mejor atacante con 392 ataques, además de ser incluida en cuatro ocasiones en el siete ideal de la jornada.

Antes de su etapa en España, la joven receptora compitió en la liga de Albania en la temporada 2023/2024 con el Skënderbeu. Con él conquistó la Albanian Superliga, ampliando así su experiencia internacional y su palmarés en el voleibol europeo.

«Gran potencial ofensivo»

Sobre la incorporación de la internacional venezolana, el entrenador jefe del CV Emalsa Gran Canaria, Juan Diego García, destacó que “Viki Vivas ha demostrado durante las temporadas que lleva en España que es una jugadora con un gran potencial ofensivo. Creemos que su llegada será un gran acierto para reforzar el puesto de receptora, aportándonos más fortaleza y consistencia al equipo. Además, nos permitirá disponer de una mayor rotación en todas las posiciones y seguir creciendo como bloque de cara a los objetivos de la próxima temporada”.