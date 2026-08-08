El Ayuntamiento de La Laguna y Teidagua ejecutan las obras de las redes terciarias de abastecimiento

Las obras se instalan de forma paralela a las redes existentes, lo que permite mantener el suministro

El Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua continúan ejecutando las obras para la mejora de las redes terciarias de abastecimiento de agua en distintos puntos del municipio, con el objetivo de incrementar la eficiencia del sistema hidráulico municipal.

Cabe destacar que estas labores, que forman parte del Plan de Modernización de la red de abastecimiento 2025-2026, permitirán modernizar unas infraestructuras esenciales para optimizar el rendimiento de la red, reducir pérdidas de agua y garantizar un suministro más seguro, eficiente y de mayor calidad para la ciudadanía.

Imagen de recurso. Cedida por el Ayuntamiento de La Laguna.

En la actualidad, los equipos trabajan en las calles Domingo González Pérez (San Miguel de Geneto); El Rosario (San Matías); La Degollada (Las Mercedes); Camino Jardina Alta; y Camino La Atravesada, en conexión con el Camino La Mina.

Infraestructuras hidráulicas

El concejal de Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, señala que «estas actuaciones responden al compromiso del Ayuntamiento por seguir mejorando el servicio de abastecimiento de agua mediante la renovación de las infraestructuras hidráulicas preexistentes. Con estas intervenciones, incrementamos el rendimiento de la red y avanzamos hacia un sistema más eficiente y sostenible, un objetivo prioritario tanto para el Consistorio como para Teidagua».

Por su parte, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, destaca que «estas obras suponen un nuevo avance en la modernización de las infraestructuras hidráulicas que gestiona la empresa y forman parte de las actuaciones contempladas tanto en el Plan Director como en el Plan de Inversiones de Teidagua, orientados a mejorar la eficiencia y la fiabilidad del servicio».

Nuevas conducciones

Con el fin de minimizar las molestias a la población, las nuevas conducciones se instalan de forma paralela a las redes existentes. Por tanto, permite mantener el suministro durante la mayor parte de la ejecución de los trabajos. Solo será necesario realizar interrupciones puntuales del servicio durante la conexión de las nuevas tuberías o en aquellos casos en los que sea preciso ejecutar nuevas acometidas, circunstancias que serán comunicadas con antelación a las personas afectadas.

El Plan de Inversiones de Teidagua 2026 de La Laguna contempla la renovación progresiva de la red de abastecimiento en diferentes zonas del municipio, una estrategia que permitirá seguir mejorando el rendimiento hidráulico, reducir las pérdidas de agua y reforzar la calidad y la garantía del suministro para el conjunto de la población.