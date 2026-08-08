El operativo buscará garantizar la seguridad de más de 660 puntos de observación del eclipse solar total situados en demarcación de Guardia Civil

La Guardia Civil ha anunciado este sábado que desplegará un «amplio» dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que contará con más de 24.000 efectivos y en el que participarán especialidades por tierra, mar y aire.

Imagen cedida EuropaPress.

Este reforzará la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente en los principales puntos de observación distribuidos por todo el territorio nacional, informa en un comunicado.

Espacios naturales

El operativo buscará garantizar la seguridad de más de 660 puntos de observación del eclipse solar total situados en demarcación de Guardia Civil, lo que supone el 84% de los identificados en todo el territorio nacional, para lo que la Guardia Civil reforzará su presencia «preventiva y visible» en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales donde se prevé una mayor concentración de espectadores.

El dispositivo –en el que participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Greim, GEAS, Usecic, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y Pegaso), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, Centros Operativos y otras especialidades que sean necesarias– permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia, enumera.

Desplazamientos con antelación

Además, la Guardia Civil señala que desarrollará una «intensa labor informativa y preventiva» para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a la elevada concentración de personas en espacios naturales.

En ese sentido, recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios, seguir las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia, estacionar únicamente en los lugares habilitados; disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos; y respetar el entorno.

Finalmente, recuerda que está prohibido encender fuego en los lugares donde exista restricción, no debe aparcarse sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.