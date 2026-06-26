El Gobierno autonómico aprueba una declaración institucional, ampliará la atención sanitaria y social en el país y prepara un dispositivo de apoyo para la segunda fase de la emergencia

El Consejo de Gobierno de Canarias se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para analizar la situación generada por los devastadores terremotos registrados en Venezuela y ha acordado declarar luto oficial el resto de este viernes y durante los días 27, 28 y 29 de junio, periodo en el que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos dependientes de la comunidad autónoma.

Reunión del Consejo de Gobierno extraordinario por los terremotos en Venezuela. Gobierno de Canarias

La reunión estuvo marcada por la consternación tras conocerse, poco antes de la comparecencia del portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, el fallecimiento de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, una de las víctimas mortales del seísmo.

Por el momento, el Ejecutivo autonómico no tiene constancia de más víctimas mortales entre los canarios residentes en Venezuela, aunque mantiene la preocupación por los ciudadanos que permanecen desaparecidos dentro del grupo de españoles cuyo paradero aún se desconoce.

Declaración institucional y refuerzo de la ayuda

El Consejo de Gobierno aprobó además una declaración institucional en la que expresa su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas, los daños materiales y el sufrimiento provocado por la catástrofe, al tiempo que traslada sus condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a las personas heridas.

El texto pone de relieve los históricos vínculos de fraternidad entre Canarias y Venezuela y manifiesta la solidaridad del archipiélago con el pueblo venezolano, especialmente con la amplia comunidad canaria establecida en el país y con los venezolanos residentes en las islas.

Tras la aprobación de la declaración, Alfonso Cabello explicó que el Gobierno mantiene contacto permanente con las 22 entidades canarias presentes en Venezuela, consideradas una red esencial para conocer las necesidades de la colectividad, canalizar información y prestar asistencia sobre el terreno.

Escombros frente a un edificio en la zona oeste del centro de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Ivanna Laura / dpa

Atención sanitaria y apoyo a las familias

El Ejecutivo autonómico trabajará a través de estas entidades y de las seis oficinas descentralizadas de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para reforzar los programas sociales, sanitarios y de distribución de medicamentos y alimentos en aquellas zonas donde resulte posible.

Las medidas se centrarán en fortalecer los consultorios médicos, los programas de asistencia sanitaria, la atención domiciliaria y un sistema telefónico que permita orientar y atender a los canarios y sus descendientes afectados por la emergencia.

Asimismo, el Gobierno intensificará los programas de suministro de medicamentos y alimentos ya existentes y facilitará, mediante la Fundación España Salud, la atención sanitaria urgente a quienes la necesiten.

El Ejecutivo también pondrá esta red de entidades y oficinas a disposición de las familias que buscan información sobre personas con las que no han podido contactar desde que se produjeron los terremotos.

Coordinación con España y Venezuela

El Gobierno de Canarias reiteró su disposición a colaborar tanto con el Gobierno de Venezuela como con el Gobierno de España para contribuir a las labores de asistencia y reconstrucción dentro del ámbito de sus competencias.

Además, mantendrá la coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para canalizar las ayudas que puedan impulsarse desde España, siempre bajo el principio de lealtad institucional.

Las actuaciones cuentan con el respaldo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), la Federación Canaria de Islas (FECAI) y de las entidades canarias presentes en Venezuela, con las que el Ejecutivo mantiene un contacto permanente.

Canarias prepara la segunda fase de la respuesta

En el ámbito de las emergencias, el Gobierno autonómico continúa coordinándose con el dispositivo estatal de Protección Civil. La primera fase de la ayuda internacional se centra en el envío de unidades especializadas de rescate con apoyo canino, un recurso del que Canarias no dispone con homologación para intervenir en operaciones internacionales.

No obstante, el Ejecutivo ya trabaja en la segunda fase de la respuesta, prevista para la próxima semana. A petición del dispositivo estatal, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) ha iniciado contactos con colegios profesionales para localizar psicólogos, arquitectos técnicos y trabajadores sociales con experiencia, preparar la documentación necesaria y facilitar su desplazamiento a Venezuela cuando el Estado lo requiera.

El Consejo de Gobierno expresó finalmente su confianza en la capacidad de recuperación del pueblo venezolano y mostró su deseo de que la cooperación internacional y la solidaridad contribuyan a aliviar el sufrimiento de los afectados y acelerar la reconstrucción de las zonas devastadas.