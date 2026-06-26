Venezuela inicia la recuperación con la llegada de ayuda internacional tras los terremotos

Diversos estados y organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja o Unicef ya han comenzado a trasladar ayuda al país sudamericano

Al menos 235 muertos y 4.300 heridos se han registrado en Venezuela tras cumplirse 24 horas desde que dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron a la zona de Caracas, capital del país, y al estado cercano La Guaira.

Juan Carlos Gómez, bombero de Caracas, busca a su hermana, Katiuska Hernández, y a su sobrino Brett Roude entre los escombros de un edificio tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Tras este desastre natural y humano, la ayuda internacional se ha comenzado a movilizar tanto por instituciones gubernamentales como organizaciones sin ánimo de lucro. Estados como el español ya han anunciado sus medidas y el apoyo incondicional a la población venezolana tras este episodio.

Ayuda internacional

El Ministerio de Defensa del Gobierno de España informó esta madrugada de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela ya volaba hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Exteriores puso a disposición de la ciudadanía dos teléfonos de asistencia para los españoles afectados por el terremoto de Venezuela: uno consular del propio ministerio en Madrid (+34 91 000 1249) y otro del Consulado de España en Caracas (+58 424-2090264).

Por otro lado, el Gobierno de México informó que este jueves envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional hacia Venezuela

En la noche del jueves, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) también confirmaba la llegada a Venezuela de un grupo de rescatistas de El Salvador -188, según un comentario en X de Delcy Rodríguez- y República Dominicana como parte de la ayuda internacional para las labores de búsqueda.

Además, varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, se clausuró temporalmente debido a los daños.

Durante el jueves, el Gobierno de Estados Unidos había anunciado una ayuda valorada en 150 millones de dólares (más de 130 millones de euros) para hacer frente a los efectos del doble terremoto.

Cruz Roja lanza toneladas de ayuda humanitaria

Al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzaron a salir este jueves desde Panamá, lugar donde la Federación Internacional de la Cruz Roja tiene en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria sus bodegas, hacia Venezuela tras los fatídicos seísmos.

Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, «sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas», afirmaba la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.

Este cargamento contiene kit de higiene, kit de cocina, frazadas, kit de descanso y algunos otros insumos de primera necesidad para atender a todas las personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

EFE/Juan Carlos Hidalgo

Esta ayuda humanitaria «va a seguir andando por los próximos meses y esperamos que podamos llegar a tener una cadena de suministro muy bien gestionada, con mucho equipo en el campo, porque no solamente es mandar mercancía sino tener el ‘set up’ logístico de la gente en destino, de las bodegas, cómo recibirlo, liberarlos aduanalmente y poderlo distribuir a las comunidades», explicaba Murillo.

Por otro lado, en su página web, la Cruz Roja ha puesto a disposición de la ciudadanía diversos números de teléfono y cuentas bancarias para poder ayudar y donar a la población.

«Cada donación contribuye a proporcionar atención sanitaria, artículos de primera necesidad, alojamiento temporal y apoyo a las familias que han visto alterada su vida de manera repentina por esta catástrofe», afirma esta organización a través de un comunicado.

Imagen de la Cruz Roja

Comunicado de la ONU

Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, informó que la organización prepara un equipo de respuesta rápida para reforzar las labores del personal que ya se encuentra desplegado en Venezuela.

El funcionario advirtió además que el desastre «corre el riesgo de agravar las vulnerabilidades existentes» y recordó que, antes de los sismos, alrededor de ocho millones de personas en el país ya requerían asistencia humanitaria.

En ese contexto, Fletcher hizo un llamado a un «esfuerzo colectivo masivo» para apoyar la respuesta encabezada por el gobierno venezolano.

REUTERS/Maxwell Briceno

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la principal agencia de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de todos los niños y niñas, ha puesto en marcha una página web para la colaboración ciudadana con el objetivo de trasladar esta ayuda al país sudamericano.

Esta donación tiene como objetivo la cifra de 50.000 euros y cualquier ciudadano o ciudadana puede participar en esta primera ayuda que llegará a los más vulnerables tras este desastre natural.

Otras organizaciones no gubernamentales

La organización sin ánimo de lucro Cáritas también ha anunciado sus primeros paquetes de ayuda para Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio. Según afirman en su página web, las Cáritas Diocesanas de las zonas afectadas están realizando la evaluación de daños.

Cáritas Venezuela abrirá un centro nacional de recogida en la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela para recibir agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos esenciales. Además, las Cáritas diocesanas habilitarán centros de recogida según las necesidades de cada diócesis.

Por otro lado, Cáritas Española recuerda que las donaciones económicas son la forma más eficaz de ayudar en este tipo de emergencias, ya que agilizan la respuesta, reducen costes de gestión y favorecen el comercio local. Estas donaciones se pueden realizar a través de este enlace.

Como primera respuesta, Cáritas Española ha movilizado 300.000 euros para atender a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Una mujer reacciona al creer que un familiar está atrapado entre los escombros tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Entre las opciones para colaborar también se encuentra la plataforma GlobalGiving, que ha habilitado el fondo Venezuela Earthquake Relief Fund, destinado a canalizar donaciones hacia organizaciones locales verificadas que trabajan sobre el terreno distribuyendo alimentos, agua potable, refugio temporal y atención médica a las personas afectadas por el terremoto.

Por su parte, World Central Kitchen, la organización fundada por el chef José Andrés, ya ha desplegado equipos para servir comidas de emergencia en las zonas afectadas. Desde España es posible realizar donaciones a través de Bizum, con el código 03843, o mediante su página web, para apoyar la preparación y distribución de alimentos a los damnificados.