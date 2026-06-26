El Rocasa Gran Canaria abrirá la temporada en casa y afrontará una exigente Liga Guerreras Iberdrola con el reto de revalidar el título conquistado el pasado curso

El Rocasa Gran Canaria ya conoce su hoja de ruta en la Liga Guerreras Iberdrola 2026-2027 / Rocasa Gran Canaria

Tras el sorteo celebrado este jueves en la sede de la Real Federación Española de Balonmano el Rocasa Gran Canaria ya conoce el calendario de competición de la Liga Guerreras Iberdrola 2026-27.

El vigente campeón liguero afrontará una nueva temporada repleta de retos con el objetivo de defender el título conquistado el pasado curso y consolidarse en lo más alto del balonmano femenino nacional.

Estreno en casa ante el CB Elche el 9 de septiembre

La competición arrancará el próximo 09 de septiembre de 2026, fecha en la que el conjunto teldense disputará su primer encuentro liguero ante el CB Elche en el Antonio Moreno, mientras que la fase regular concluirá el 1 de mayo de 2027 frente al BM Morvedre, también como local.

El derbi canario en la 2ª jornada en Lanzarote

El derbi canario no tardara mucho en llegar: será en la 2ª jornada ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote en tierras lanzaroteñas el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, mientras que el partido de vuelta se celebrará el 23 de enero del 2027 en el pabellón insular Antonio Moreno de Las Remudas con ocasión de la 15ª jornada liguera.

Contra el Súper Amara Bera Bera en Telde en la 5ª jornada

Uno de los momentos más esperados del calendario volverá a ser el enfrentamiento entre los dos grandes protagonistas de la última final liguera. El Rocasa Gran Canaria recibirá al Super Amara Bera Bera en la 5ª jornada en Telde el fin de semana del 10 y 11 de octubre.

En la segunda vuelta se verán las caras en Donosti el 13 de febrero en el partido perteneciente a la 18ª jornada de Liga.

Los duelos ante el conjunto donostiarra volverán a centrar buena parte de la atención después de la emocionante final disputada la pasada temporada, en la que las grancanarias lograron proclamarse campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola.

Con un calendario exigente por delante y el reto de defender la corona conquistada la pasada campaña, el Rocasa Gran Canaria iniciará en septiembre una nueva aventura liguera con la ambición de seguir escribiendo páginas destacadas en la historia del balonmano femenino español.