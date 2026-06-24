Natalia Padilla, nueva jugadora del Costa Adeje Tenerife

El Costa Adeje Tenerife ha hecho oficial este miércoles el fichaje para la próxima temporada de Natalia Padilla, procedente del Bayern de Múnich aunque con pasado en el Sevilla CF. Es el primer refuerzo del equipo femenino del CD Tenerife

El Costa Adeje Tenerife ha hecho oficial este miércoles el fichaje para la próxima temporada de Natalia Padilla, procedente del Bayern de Múnich aunque con pasado en el Sevilla CF, donde dejó una notable temporada en Liga F con 11 goles en 29 partidos disputados para el conjunto de Nervión.

Anuncio del Costa Adeje Tenerife del fichaje de Natalia Padilla

Trayectoria de Natalia Padilla

La atacante nacida en Marbella cuenta con una amplia trayectoria, a pesar de su juventud, en el fútbol internacional, ya que ha representado a la selección de Polonia desde 2021 y en ese periodo, ha acumulado 30 internacionalidades, en las que ha conseguido marcar seis goles y dar cinco asistencias a nivel absoluto.

Padilla se convierte en el primer refuerzo de las guerreras que, tras un año histórico de la entidad en la Primera División femenina, quieren igualar, como mínimo, lo cosechado en el pasado curso y así lo demuestran con este fichaje.

En Alemania, la delantera ha formado parte del Koln, donde jugó 18 partidos de la Bundesliga y anotó dos goles y en un Bayern que ha conquistado el campeonato nacional de manera invicta, donde pudo ayudar a su equipo con cuatro tantos, además de sumar dos participaciones en la Liga de Campeones Femenina y tres en la copa alemana, donde marcó en dos de los tres partidos que jugó.

Padilla ya ha pronunciado sus primeras palabras como blanquiazul en las que ha mencionado que tiene «muchas ganas» de que comience la liga para poder ver a «toda la afición en el Estadio».