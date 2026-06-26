El Ayuntamiento de Yaiza cierra temporalmente la zona tras un vertido de aguas residuales, los análisis de Sanidad determinarán su reapertura el próximo lunes

El Ayuntamiento de Yaiza cerró este jueves la Playa del Pueblo por riesgo microbiológico. Un atasco en la red de saneamiento provocó un derrame que contaminó el agua. Por consiguiente, el consistorio mantiene la prohibición de baño por estricta prevención.

El Ayuntamiento mantiene las medidas preventivas siguiendo las indicaciones Salud Pública tras el vertido registrado en la tarde de este jueves / Ayuntamiento de Yaiza

El incidente ocurrió en la tarde del jueves en la zona del Parque Mediterráneo. Allí, una avería en una arqueta causó el derrame contaminante. Como resultado, las autoridades locales activaron de inmediato el protocolo de seguridad.

Medidas de Salud Pública

La decisión de mantener cerrada la playa responde a las indicaciones trasladadas por la Inspección Sanitaria del Servicio Canario de la Salud (SCS). El SCS propone mantener la prohibición de acceso y de baño, además de las medidas de señalización e información al público, hasta disponer de los resultados de las muestras que determinen la calidad del agua.

Las muestras de agua se tomarán previsiblemente este domingo, una vez transcurrido el periodo establecido por el protocolo sanitario.

Alternativas y posible reapertura

Los resultados analíticos estarán disponibles el lunes. Será entonces cuando, si los parámetros microbiológicos son favorables, el Ayuntamiento procederá a reabrir la playa al baño y al uso público.

Yaiza pide respeto a las medidas establecidas y ofrece otras playas seguras para disfrutar del baño. Los usuarios pueden visitar sin problemas las zonas de Papagayo, Playa Dorada o Flamingo.