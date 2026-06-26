El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias ha explicado este viernes en Buenos Días Canarias la respuesta de Canarias a la emergencia en Venezuela

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, aseguró este viernes en ‘Buenos Días Canarias‘ que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido al Estado «la red de 22 entidades canarias que operan en suelo venezolano«, además de «recursos especializados para colaborar en la emergencia».

Durante la entrevista con Pilar Rumeu explicó que el Gobierno también ha puesto a disposición «técnicos de Protección Civil y bomberos de los diferentes cabildos y del Ejecutivo autonómico», aunque cualquier despliegue debe coordinarse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Cabello explicó que el Gobierno de Canarias ha permanecido en contacto durante toda la noche con las 22 entidades canarias presentes en Venezuela para seguir la evolución de la emergencia. Reconoció que la caída de las comunicaciones y la escasez de medios sobre el terreno dificultan conocer el alcance real de la situación. «Ahora mismo la incertidumbre es lo que está reinando», afirmó, antes de pedir a los familiares que recurran únicamente a los canales oficiales habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consulado de Venezuela en Canarias para solicitar información.

El viceconsejero insistió en que la prioridad sigue siendo la fase de rescate y recordó que la respuesta a una emergencia internacional debe coordinarse a través del Estado y del mecanismo europeo de Protección Civil. En ese sentido, reiteró que Canarias ha ofrecido su colaboración y los recursos de los que dispone para apoyar las labores sobre el terreno.

«Nos toca muy de cerca»

Cabello destacó además la respuesta conjunta de las instituciones canarias ante la tragedia. «Todos los partidos políticos, cabildos, ayuntamientos, la FECAI y la FECAM estamos coordinados para responder desde Canarias con unidad», señaló.

Además, recordó que el presidente de Canarias ha mantenido contacto a lo largo de la jornada con el ministro de Asuntos Exteriores, el embajador de España en Venezuela y el secretario de Estado para ofrecer toda la colaboración del Archipiélago.

Asimismo, expresó su preocupación por la falta de noticias de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, de quien todavía no se conoce su paradero. «Seguimos sin noticias de Isabel, pero mantenemos la esperanza», afirmó.

Cabello subrayó que la tragedia afecta especialmente a Canarias por los estrechos vínculos con Venezuela, donde residen unos 70.000 canarios, mientras que cerca de 90.000 venezolanos viven actualmente en el Archipiélago. «Nos toca muy de cerca», señaló.

Por último, anunció la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la evolución de la emergencia y adoptar nuevas decisiones de apoyo al pueblo venezolano. Los acuerdos se darán a conocer posteriormente en una rueda de prensa.