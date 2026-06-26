‘Mujeres sin Fronteras’ en ‘El Alpende’

El programa sobre multiculturalidad de La Radio Canaria recibe este sábado a las 06:00 horas a dos líderes del activismo comunitario entre mujeres migrantes en la Unión Europea

El programa de multiculturalidad de La Radio Canaria, ‘El Alpende‘, cierra temporada este sábado a las 06:30 horas, en redifusión el domingo a las 17:00 horas, recibiendo a dos activistas en la puesta en marcha de redes de conexión entre mujeres migrantes en la Unión Europea.

Se trata de la filipina Deborah Valencia, cofundadora de la organización ‘Melissa Network’, así como de diversas redes de apoyo en el viejo continente, y de la griega Chrysa Papadaki, máxima responsable del proyecto europeo RIZA. La charla con ambas activistas contará con la traducción de la escritora y traductora Amaya Blanco.

«Con ambas hablaremos de cómo en los últimos años se han ido fortaleciendo las Redes europeas de mujeres migrantes y, en particular, de la experiencia en Canarias con «Mujeres sin Fronteras», de la cual nos sentimos orgullosas en ‘El Alpende’ porque somos el vehículo de transmisión y comunicación pública», comenta Leny González, directora y conductora del programa.

Apoyo de la Unión Europea

Ciertamente, ‘El Alpende’ de La radio Canaria puso en marcha durante esta temporada un espacio mensual, ‘Mujeres sin Fronteras‘, que se ha consolidado como altavoz para las mujeres migrantes y refugiadas que residen en Canarias. Una iniciativa que ha merecido el apoyo de la Unión Europea, la Red Europea de Mujeres Migrantes, (REM), -a través del proyecto RIZA-, y la Asociación de Mujeres Unidas del Mundo, (AMUM).

«El proyecto RIZA, cuyo nombre evoca el concepto «raíz» en griego, opera bajo el principio de fortalecer la resiliencia y la visibilidad de pequeñas organizaciones de base. En este engranaje, AMUM ostenta el orgullo y la responsabilidad de haber sido seleccionada como la única asociación de mujeres migrantes en las Islas Canarias para liderar este despliegue de empoderamiento», añade Leny González.

Leny González, (izqda.), Chrysa Papadaki, responsable del proyecto europeo RIZA, Amaya Blanco, escritora y traductora y Deborah Valencia, cofundadora de la organización ‘Melissa Network’

Durante la entrevista se abordarán asuntos como los objetivos de RIZA, sus valores fundamentales, la prevención de la violencia de género, la exclusión social y/o las barreras administrativas que sufren las mujeres migrantes en las fronteras del Sur de Europa.

AMUM lleva a cabo siete actividades estratégicas en este marco y las invitadas europeas han asistido a dos de ellas durante su estancia en Gran Canaria. La primera, ‘Entre Nosotras. Espacio de Luz y Fortaleza’, un punto de encuentro periódico enfocado en el bienestar emocional, la sanación y el empoderamiento de mujeres vulnerables.

Narradoras de su propia historia

«La segunda es esta propia experiencia radiofónica de ‘Mujeres sin Fronteras’, un espacio donde las mujeres migrantes dejan de ser meros sujetos de estudio para convertirse en narradoras absolutas de su propia historia», puntualiza Leny González.

La conversación con ambas activistas este sábado también pondrá el foco en el valor que el activismo europeo otorga a los medios de comunicación de titularidad pública como engranajes indispensables para concienciar, sensibilizar y derribar prejuicios en la sociedad de acogida.

Leny González, (segunda por la izquda.), junto a activistas por la conexión entre mujeres migrantes en la Unión Europea. Foto: Lethy Hernández

Deborah Valencia y Chrysa Papadaki compartirán ante los micrófonos sus impresiones sobre la hospitalidad recibida en Canarias, y dejarán un mensaje dirigido a todas las mujeres que trabajan por rehacer sus vidas lejos de sus hogares natales.

Leny González invitará a seguir escuchando ‘El Alpende’ a partir de septiembre próximo. Entre tanto, recuerda que la Asociación Mujeres Unidas del Mundo, (AMUM), mantiene abiertos sus canales permanentes de atención, apoyo y asesoramiento para todas aquellas mujeres que lo necesiten:

Correo electrónico directo: mujeresunidasdelmundo@gmail.com

Redes Sociales (X e Instagram): @AmumCan

Facebook: Mujeres Unidas del Mundo AMUM