‘El Alpende’ viajará en busca de la ciudad perdida de los Incas

El programa de La Radio Canaria entrevistará este sábado a las 06:00 horas, y en redifusión el domingo a las 17:00 horas, a los informadores, canario y extremeño, que sitúan la localización de la mítica ciudad inca a seis horas de Cuzco, capital de Perú

‘El Alpende‘ de La Radio Canaria realizará un viaje fascinante este sábado a las 06:00 horas, y el domingo a las 17:00 horas, hasta las cumbres de Los Andes, Perú, para conocer la muy probable localización del legendario templo inca de Ancocagua, en lo que ya se califica como uno de los hitos periodísticos y arqueológicos de mayor relevancia de las últimas décadas.

Arturo Rodríguez, fotógrafo canario, es uno de los descubridores de la ubicación del mítico Tempo inca de Ancocagua, en Perú

Esto es lo que afirman los invitados de esta entrega de ‘El Alpende’, el fotógrafo canario Arturo Rodríguez, galardonado con dos premios ‘World Press Photo’ y conocido, entre otros, por su cobertura de la erupción en La Palma, y el periodista extremeño Alejandro Muñoz, reciente ganador del Premio Ciudad Real de Periodismo. Ambos han liderado el equipo español que durante dos años ha investigado las cumbres andinas hasta dar con la ubicación de este mítico templo, -citado en las crónicas de Pedro Cieza de León, en 1553-, como uno de los cinco templos sagrados del imperio Inca. Lo cierto es que el trabajo de estos dos informadores ha logrado, por primera vez, que la centenaria revista National Geographic haya llevado a su portada mundial el citado hallazgo.

Alejandro Muñoz, periodista extremeño y codescubridor de la ubicación del mítico Templo inca de Ancocagua en Perú

‘El Alpende’ charlará con el fotógrafo y con el periodista en una entrevista que «promete altas dosis de emoción, ciencia y, sobre todo, una profunda mirada humana», señala Leny González, directora y conductora del programa.

Silencio, barro y archivos históricos

La minuciosa investigación de dos años sitúa el santuario sagrado de Ancocagua en el complejo arqueológico de María Fortaleza, T’aqrachullo, a seis horas de Cuzco. «Los oyentes descubrirán los entresijos de una aventura que parece sacada de una película de ‘Hollywood’ pero con los pies firmemente asentados en el rigor científico», añade González.

Leny González, dirige y condice ‘El Alpende’ en La Radio Canaria

La investigación aporta tres descubrimientos esenciales como son el hallazgo del tesoro, con casi tres mil lentejuelas de oro, plata y cobre que adornaban las vestimentas sagradas hace 500 años. La localización de una ciudad monumental en un asentamiento cuatro veces más grande que Machu Picchu y que permanecía en el olvido, y, por último, la conexión de los astros.

«El trabajo del equipo ha sido muy minucioso y fascinante. El punto de partida fue comenzar a unir pistas a través de un manuscrito perdido y descubierto en 1987 por el arqueólogo Johan Reinhard en un sótano en la isla de Mallorca», comenta Leny González.

Mucho más que piedras

Fiel a la esencia de ‘El Alpende’, la entrevista no se limitará a desgranar la espectacularidad de este hallazgo, de los metales preciosos o de la arquitectura precolombina. La directora del programa asegura que el foco de la conversación se centrará en cómo el ‘boom’ mediático internacional del hallazgo está afectando negativamente el día a día de las comunidades indígenas más vulnerables que habitan la zona de paso hacia el altiplano andino.

«La visibilidad del reportaje de ‘National Geographic’ ha hecho que las autoridades locales ya hayan iniciado proyectos de infraestructura vitales como el asfaltado de la carretera de acceso y nuevas exposiciones que devuelven el patrimonio cultural y la autoestima histórica a sus legítimos herederos», recalca la directora del programa.

‘El Alpende’ reafirma cada semana su compromiso con la multiculturalidad.