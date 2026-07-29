El grupo RTVC alcanza por primera vez la máxima puntuación en transparencia pública

Logra un 10 en las tres entidades que lo integran durante la evaluación del ejercicio 2025

Imagen del portal de transparencia de RTVC.ES.

El grupo RTVC ha alcanzado por primera vez en su historia la calificación máxima de 10 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Esta valoración, correspondiente a la evaluación del ejercicio 2025 que realiza el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, certifica el cumplimiento en las tres organizaciones independientes que componen el grupo público; el Ente Público RTVC, Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A.

El administrador general de RTVC, César Toledo, valoró muy positivamente la evaluación alcanzada “que no es un premio puntual ni casual, sino el reconocimiento a un trabajo sostenido desde 2017, cuando partíamos de calificaciones que apenas superaban el aprobado”.

César Toledo agradeció al equipo del ente y de ambas empresas públicas el esfuerzo realizado en los últimos años para alcanzar un grado sobresaliente en los parámetros que miden la transparencia, “porque rendir cuentas a la ciudadanía canaria sobre cómo gestionamos sus recursos es parte esencial de la confianza que un medio público debe ganarse”, expresó.

Este hito confirma que la radiotelevisión autonómica ha respondido a los niveles de exigencia en materia de acceso a la información pública. En su análisis anual, el Comisionado evalúa apartados clave de la gestión como la información institucional y organizativa, la contratación, los convenios, el empleo público, las retribuciones o la gestión económico-financiera. En todos ellos, el ente, la televisión y la radio públicas aportaron la totalidad de la documentación requerida.

César Toledo, administrador general de RTVC, agradece a los equipos de las tres sociedades públicas el esfuerzo realizado para obtener la máxima calificación en el Índice de Transparencia de Canarias.

Una trayectoria de mejora continua desde 2017

El resultado obtenido refleja una progresión constante en la rendición de cuentas del grupo RTVC desde que comenzara a evaluarse en el año 2017. En aquel primer examen, obtuvo un 3,78; la Televisión Pública de Canarias, un 3,15; y la Radio Pública de Canarias, un 3,22.

Desde entonces, la evolución ha sido notable; tras superar los 7 y 8 puntos en los ejercicios de 2018 y 2019, rozó la excelencia en los años siguientes, con calificaciones superiores al 9,9 en prácticamente todas sus sociedades en los periodos 2021, 2022-1er semestre de 2023 y 2023-2024. Después de años de trabajo para optimizar la accesibilidad y actualización de sus portales de datos, las tres marcas consolidan ahora el 10 de manera conjunta.

Compromiso con la transparencia

Para el grupo RTVC, la transparencia forma parte de su compromiso con la ciudadanía y del cumplimiento de sus obligaciones como servicio público. La publicación y actualización de la información responde tanto a los principios de buen gobierno como a la normativa vigente en materia de transparencia.

Ofrecer una información accesible, clara y actualizada sobre la gestión de sus recursos garantiza el derecho de acceso a la información en el archipiélago y consolida un canal permanente de consulta abierta para todos los canarios y canarias.