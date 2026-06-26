‘Canarias Futura’ visitará la ‘industria de la fantasía’ en las Islas

El programa sobre Ciencia e Innovación de Televisión Canaria, ‘Canarias Futura’, emitirá este domingo a las 13:40 horas, un especial sobre empresas punteras de la industria del Cine y la Animación en las Islas

Bajo el lema ‘Una industria de fantasía’, el programa ‘Canarias Futura‘ de Televisión Canaria emitirá, a las 13:40 horas este domingo, un especial sobre estudios y platós de varias Islas donde a diario se ponen en marcha proyectos de cine y animación de amplio recorrido nacional e internacional.

Yaiza Díaz, dirige y presenta ‘Canarias Futura’ en Televisión Canaria

Yaiza Díaz, directora y conductora del programa, irá revelando quién es quién en este nuevo ámbito económico en Canarias que en la última década ha pasado de ser un sector emergente a consolidar sus fortalezas, tanto en creatividad como en solvencia profesional, dentro y fuera de España.

Damián Perea, ganador de un Goya y creador del Festival ‘Animayo’

‘Canarias Futura’ charlará con profesionales como Damián Perea, ganador de un Goya y creador del Festival ‘Animayo’, y también con Darío Sánchez, CEO de ‘3 Doubles Producciones’, estudio de animación afincado en Tenerife.

Darío Sánchez, CEO de ‘3 Doubles Producciones’

Animación y efectos visuales

La supervisora de efectos visuales Carolina Jiménez, el director de cine Chedey Reyes, responsable de la película ‘La cosa en la niebla’ y de la serie de animación ‘Jonás, las aventuras imaginarias’, así como el estudio de efectos prácticos ‘Alucine‘ , serán otros de los protagonistas y escenarios de esta entrega de ‘Canarias Futura’ que pondrá el foco, -nunca mejor dicho-, a este sector empresarial que materializa la diversificación de la economía canaria.

Carolina Jiménez, supervisora de efectos visuales

‘Canarias Futura’ sigue su recorrido por los distintos ámbitos de la Ciencia y la Innovación en el Archipiélago.