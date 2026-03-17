Canarias futura

Un formato divulgativo que acerca al espectador al presente y al futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación que se desarrollan en Canarias.

Dirigido y presentado por Yaiza Díaz de la mano de la productora Lilium by APS, propone un recorrido por las ocho islas para mostrar, con un lenguaje cercano y accesible, qué están investigando nuestros científicos, qué tecnologías impulsan el avance del Archipiélago y de qué manera Canarias explora los océanos o mira al universo con proyectos que llevan sello isleño.

Temporada 2025/26