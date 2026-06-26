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Thomas Scrubb finaliza su contrato y se despide de La Laguna Tenerife

Redacción RTVC
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El jugador canadiense se convirtió en pieza fundamental en la dinámica del equipo aurinegro durante las últimas dos temporadas

El internacional canadiense Thomas Scrubb no seguirá en la disciplina de La Laguna Tenerife una vez ha finalizada su relación contractual con la entidad aurinegra, según anunció la misma este viernes y que le agradece su aportación durante sus dos temporadas en la isla.

Thomas Scrubb finaliza su contrato y se despide de La Laguna Tenerife. Imagen de La Laguna Tenerife

El canadiense llegó al conjunto aurinegro en el verano de 2024 procedente del Obradoiro, y «desde el primer día puso su calidad, ética de trabajo y polivalencia al servicio del equipo para formar parte importante en los hitos conseguidos por la escuadra lagunera las dos últimas campañas», ha destacado el CB Canarias en un comunicado.

«De corazón, ¡muchas gracias, Thomas; y mucha suerte!», concluye el comunicado.

En total, el alero jugó 111 encuentros oficiales con la camiseta canarista, repartidos entre todas las competiciones: 79 partidos en Liga Endesa, tanto en fase regular como en playoff; 28 en la Basketball Champions League (BCL); tres en la Copa del Rey y uno en la Supercopa Endesa.

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